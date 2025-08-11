SBT define futuro do Bom Dia & Cia com Patati Patatá nesta semana

O SBT deve tomar uma decisão nos próximos dias sobre o futuro do programa infantil “Bom Dia & Cia”, que é apresentado pelos palhaços Patati Patatá. O programa voltou ao ar em 26 de maio deste ano, mas tem enfrentado dificuldades de audiência, registrando entre 1 e 2 pontos na Grande São Paulo.

Desde sua reestreia, a atração já passou por duas mudanças no horário de exibição. Inicialmente, era transmitido às 9h30 e, posteriormente, foi antecipado para 8h30, em uma tentativa de atrair mais telespectadores. A emissora esperava que o período de férias escolares em julho ajudasse a melhorar a audiência, mas isso não aconteceu.

O “Bom Dia & Cia” oferece uma programação diversificada, incluindo uma variedade de animações para diferentes idades. Entre os desenhos exibidos estão “Thomas e Seus Amigos”, “Show da Luna”, “Parque Patati Patatá”, “Hot Wheels City”, “Polly Pocket” e “Os Jovens Titãs”.

Caso o programa seja encerrado, a tendência é que o SBT amplie sua grade de jornalismo. Com isso, telejornais como “SBT Manhã” e “Primeiro Impacto” podem ganhar mais tempo de transmissão, reforçando a estratégia da emissora de focar em conteúdos informativos.