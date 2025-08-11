Ford deve reativar nome icônico em novo modelo elétrico

A Ford está de olho no futuro e, mais uma vez, decidiu trazer de volta uma de suas clássicas marcas: a Ranchero. A empresa registrou essa denominação nos Estados Unidos no começo de agosto de 2025, como parte de sua estratégia para o mercado de elétricos. Isso acontece pertinho de um anúncio que a montadora chamou de um “momento Modelo T”, comparando a importância desse novo modelo com a famosa picape que revolucionou a indústria automotiva no século passado.

O Modelo T, que foi um divisor de águas nos anos 1900, tornou o carro acessível para a massa. Ao mencionar isso, a Ford sinaliza que a nova Ranchero elétrica pode ser tão impactante em sua linha quanto foi o Modelo T.

Não é a primeira vez

A Ford já fez isso antes — recuperar nomes que marcaram época. Um bom exemplo é a Maverick. Nos anos 70, era um pony car famoso, mas agora é uma picape compacta. O Escort fez sucesso no Brasil e na Europa entre os anos 80 e 90 e voltou como um sedã acessível na China na década seguinte. Em 2024, o Capri retorna, mas como um SUV elétrico. Nomes como Puma, Bronco e Orion também já foram trazidos de volta.

Esse retorno da Ranchero promete uma picape elétrica de porte médio, construídas numa plataforma modular nova, o que deve facilitar futuras produções. A ideia é que ela tenha uma carroceria monobloco, similar a um carro comum e focada em estradas, revivendo o conceito original da Ranchero, que estava no mercado de 1957 a 1979.

Nos Estados Unidos, não vemos um veículo nesse estilo há bastante tempo. Na Austrália, esse formato é chamado de “ute”, que é basicamente um carro de duas portas com uma caçamba em vez do porta-malas. Apesar de nomes como Ranger EV ou Ranger Lightning estarem no jogo, a desconexão mecânica com a Ranger à combustão pode levar a Ford a optar por um nome diferente.

O projeto está sendo desenvolvido em um centro especial da Ford chamado “skunkworks”, que se dedica a veículos elétricos em Long Beach, Califórnia. Ann Diep, responsável pelo programa, destaca que estão criando uma nova geração de modelos elétricos, focando em custos mais baixos e um volume maior de vendas.

Isso envolve baterias menores e mais acessíveis, visando enfrentar a concorrência, como a Tesla e empresas chinesas que estão bombando no setor. O tão esperado anúncio em 11 de agosto deve trazer novidades, incluindo a nova arquitetura elétrica e, talvez, a tão comentada Ranchero. Vocês podem imaginar como isso pode deixar os apaixonados por picapes animados!