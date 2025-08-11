Mundo Automotivo

Ford deve reativar nome icônico em novo modelo elétrico

Autor Rodrigo Campos
Ford pode ressuscitar nome histórico em seu próximo elétrico
Ford pode ressuscitar nome histórico em seu próximo elétrico

A Ford está de olho no futuro e, mais uma vez, decidiu trazer de volta uma de suas clássicas marcas: a Ranchero. A empresa registrou essa denominação nos Estados Unidos no começo de agosto de 2025, como parte de sua estratégia para o mercado de elétricos. Isso acontece pertinho de um anúncio que a montadora chamou de um “momento Modelo T”, comparando a importância desse novo modelo com a famosa picape que revolucionou a indústria automotiva no século passado.

O Modelo T, que foi um divisor de águas nos anos 1900, tornou o carro acessível para a massa. Ao mencionar isso, a Ford sinaliza que a nova Ranchero elétrica pode ser tão impactante em sua linha quanto foi o Modelo T.

Não é a primeira vez

A Ford já fez isso antes — recuperar nomes que marcaram época. Um bom exemplo é a Maverick. Nos anos 70, era um pony car famoso, mas agora é uma picape compacta. O Escort fez sucesso no Brasil e na Europa entre os anos 80 e 90 e voltou como um sedã acessível na China na década seguinte. Em 2024, o Capri retorna, mas como um SUV elétrico. Nomes como Puma, Bronco e Orion também já foram trazidos de volta.

Esse retorno da Ranchero promete uma picape elétrica de porte médio, construídas numa plataforma modular nova, o que deve facilitar futuras produções. A ideia é que ela tenha uma carroceria monobloco, similar a um carro comum e focada em estradas, revivendo o conceito original da Ranchero, que estava no mercado de 1957 a 1979.

Nos Estados Unidos, não vemos um veículo nesse estilo há bastante tempo. Na Austrália, esse formato é chamado de “ute”, que é basicamente um carro de duas portas com uma caçamba em vez do porta-malas. Apesar de nomes como Ranger EV ou Ranger Lightning estarem no jogo, a desconexão mecânica com a Ranger à combustão pode levar a Ford a optar por um nome diferente.

O projeto está sendo desenvolvido em um centro especial da Ford chamado “skunkworks”, que se dedica a veículos elétricos em Long Beach, Califórnia. Ann Diep, responsável pelo programa, destaca que estão criando uma nova geração de modelos elétricos, focando em custos mais baixos e um volume maior de vendas.

Isso envolve baterias menores e mais acessíveis, visando enfrentar a concorrência, como a Tesla e empresas chinesas que estão bombando no setor. O tão esperado anúncio em 11 de agosto deve trazer novidades, incluindo a nova arquitetura elétrica e, talvez, a tão comentada Ranchero. Vocês podem imaginar como isso pode deixar os apaixonados por picapes animados!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor