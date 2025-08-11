Dodge Charger a gasolina: preço e data de lançamento confirmados

Quando a Dodge apresentou a nova geração do Charger no ano passado, houve opiniões divididas. A marca decidiu que o muscle car seria exclusivamente elétrico, parte de uma estratégia do antigo CEO Carlos Tavares, que deixou a Stellantis em 2024. Na época, as marcas do grupo enfrentavam críticas de terem um “DNA europeu” demais.

Agora, após um tempinho, a Dodge está voltando às suas raízes. Assim como a Ram, que trouxe de volta o motor Hemi V8 na linha 1500, a Dodge lança o Charger Sixpack. Este modelo é movido pelo Hurricane-6 3.0 biturbo e vem com tração integral de série, além da opção de tração traseira. O Sixpack estará disponível em duas carrocerias: cupê e sedã, com uma diferença de apenas US$ 2.000 entre as duas.

A versão R/T é o modelo de entrada, entregando 426 cv e notáveis 64,75 kgfm de torque. O preço parte de US$ 51.990 (cerca de R$ 280.746) no cupê e US$ 53.990 (aproximadamente R$ 291.546) no sedã. Já o Scat Pack High-Output (HO) sobe a potência para 558 cv e torque de 73,4 kgfm, com preços a partir de US$ 56.990 (R$ 307.746) para o cupê e US$ 58.990 (R$ 318.546) para o sedã. Ambos os modelos têm câmbio automático de oito marchas e conseguem fazer de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos, completando o quarto de milha em 12,2 segundos.

A linha Sixpack traz itens unicos, como diferencial traseiro autoblocante, escapamento ativo e um software de burnout que trava os freios dianteiros, um detalhe importante para quem gosta de soltar a fumaça dos pneus. O pacote Performance Pages exibe dados de desempenho na central multimídia, permitindo acompanhar a performance em tempo real. No Scat Pack, você ainda ganha rodas de 20 polegadas feitas de um material diamantado e freios Brembo dianteiros de seis pistões.

Visualmente, o Charger mantém a base da versão elétrica, mas com algumas mudanças práticas. A grade tradicional foi adaptada para melhor refrigeração, e a suspensão dianteira é do tipo multi-link, enquanto a traseira é independente com quatro links. Isso tudo melhora significativamente o comportamento dinâmico.

As encomendas para o Charger Sixpack Scat Pack de duas portas começam em 11 de agosto, e as entregas vão acontecer no segundo semestre. Já a configuração R/T e os modelos sedan só chegam ao mercado no primeiro semestre de 2026. Preparados para acelerar com essa máquina?