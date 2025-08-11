Fiat lança Fastback Audace Hybrid com desconto para PcD

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 MHEV AT Flex, um modelo 2025/2026 na cor Preto Vulcano, está fazendo barulho no mercado. E não é à toa: esse carro, que oferece isenção total do IPI, está disponível exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD) até o dia 20 de agosto de 2025. Assim, quem se encaixa nesse perfil pode aproveitar um desconto atrativo, embora a isenção do ICMS estadual não se aplique, já que o preço ultrapassa os R$ 120 mil.

Esse modelo faz parte do programa Autonomy, que visa ajudar pessoas com limitações motoras a ter mais autonomia, seja dirigindo ou sendo transportadas. Para conseguir esse benefício, é necessário apresentar um laudo médico que comprove a deficiência e a necessidade de um carro adaptado. Com isso, as adaptações necessárias para o condutor ou passageiro são definidas, garantindo conforto e segurança.

Se você não é PCD, ainda assim pode se interessar: a versão Audace T200 Hybrid CVT custa normalmente R$ 155.990, enquanto o valor para PCD é de R$ 142.007,51. Isso resulta em quase R$ 14 mil de economia! Esses preços são informações que você pode conferir no site oficial da Fiat e na tabela da Fipe.

Em números, o Fiat Fastback se destacou no primeiro semestre de 2025, com 25.161 unidades vendidas, superando concorrentes como o Volkswagen Nivus e o recém-lançado Citroën Basalt. No mundo dos SUVs, a liderança geral ficou com o Volkswagen T-Cross, que vendeu 44.532 unidades.

Sob o capô do Fastback Audace Hybrid, vem um motor 1.0 turbo, que oferece até 130 cavalos de potência e torque de 20,4 kgfm. O que impressiona é seu sistema híbrido leve, que combina um motor elétrico que também atua como alternador e motor de partida! Isso proporciona arranques mais suaves e ajuda na eficiência do combustível.

O carro tem duas baterias: uma de chumbo-ácido de 68Ah e outra de íon de lítio de 11Ah. Essa configuração garante que o motor de combustão sempre conte com suporte durante as arrancadas.

Além disso, o Fiat Fastback Audace Hybrid vem recheado de itens que trazem conforto e tecnologia para o dia a dia. Já vem com ar-condicionado automático e digital, roda de liga leve R17″ diamantada e uma central multimídia com tela de 10,1″ touchscreen, com suporte para Apple CarPlay e Android Auto. Para quem aceita uma ajudinha na hora de estacionar, a câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas é um recurso que facilita bastante!

E para a segurança, ele não decepciona: possui ADAS (sistema avançado de assistência ao condutor), que inclui a frenagem autônoma de emergência, além de 4 airbags, direção elétrica e faróis em LED.

A tabela abaixo destaca os preços para quem está pensando em investir nesse modelo:

Fiat Fastback Audace Hybrid para PCD em agosto de 2025: