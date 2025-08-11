Notícias

Obituário: falecimentos nesta segunda-feira (11)

Falecimentos: obituário desta segunda-feira (11)
Falecimentos e Sepultamentos em Ponta Grossa e Campos Gerais

Na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, foram registrados vários falecimentos na região de Ponta Grossa, com os respectivos locais de velório e sepultamento. Abaixo estão os detalhes:

  1. Andreia Pinto da Cruz, 51 anos

    • Velório: Capela da Funerária Princesa
    • Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 14h

  2. Ludovico Turek, 72 anos

    • Velório: Local em outro município
    • Sepultamento: Palmeira, às 15h

  3. Maria Alves de Andrade, 82 anos

    • Velório: Outro local
    • Sepultamento: São Sebastião, às 15h

  4. Verônica Kososki Santos, 94 anos

    • Velório: Capela São José
    • Sepultamento: Colônia Moema, às 10h
  5. Waldiney Cordeiro de Godoy, 47 anos
    • Velório: Capela do Jardim Paraíso
    • Sepultamento: São Vicente de Paula, às 9h

Para mais informações, você pode entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa. É importante que a comunidade esteja ciente dos sepultamentos para prestar suas homenagens e apoiar as famílias enlutadas nesse momento difícil.

