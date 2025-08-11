Obituário: falecimentos nesta segunda-feira (11)

Falecimentos e Sepultamentos em Ponta Grossa e Campos Gerais
Na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, foram registrados vários falecimentos na região de Ponta Grossa, com os respectivos locais de velório e sepultamento. Abaixo estão os detalhes:
Andreia Pinto da Cruz, 51 anos
- Velório: Capela da Funerária Princesa
- Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 14h
Ludovico Turek, 72 anos
- Velório: Local em outro município
- Sepultamento: Palmeira, às 15h
Maria Alves de Andrade, 82 anos
- Velório: Outro local
- Sepultamento: São Sebastião, às 15h
Verônica Kososki Santos, 94 anos
- Velório: Capela São José
- Sepultamento: Colônia Moema, às 10h
- Waldiney Cordeiro de Godoy, 47 anos
- Velório: Capela do Jardim Paraíso
- Sepultamento: São Vicente de Paula, às 9h
Para mais informações, você pode entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa. É importante que a comunidade esteja ciente dos sepultamentos para prestar suas homenagens e apoiar as famílias enlutadas nesse momento difícil.