Obituário: falecimentos nesta segunda-feira (11)

Falecimentos e Sepultamentos em Ponta Grossa e Campos Gerais

Na segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, foram registrados vários falecimentos na região de Ponta Grossa, com os respectivos locais de velório e sepultamento. Abaixo estão os detalhes:

Andreia Pinto da Cruz, 51 anos Velório : Capela da Funerária Princesa

: Capela da Funerária Princesa Sepultamento: Parque Jardim Paraíso, às 14h Ludovico Turek, 72 anos Velório : Local em outro município

: Local em outro município Sepultamento: Palmeira, às 15h Maria Alves de Andrade, 82 anos Velório : Outro local

: Outro local Sepultamento: São Sebastião, às 15h Verônica Kososki Santos, 94 anos Velório : Capela São José

: Capela São José Sepultamento: Colônia Moema, às 10h Waldiney Cordeiro de Godoy, 47 anos Velório : Capela do Jardim Paraíso

: Capela do Jardim Paraíso Sepultamento: São Vicente de Paula, às 9h

Para mais informações, você pode entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa. É importante que a comunidade esteja ciente dos sepultamentos para prestar suas homenagens e apoiar as famílias enlutadas nesse momento difícil.