Dança dos famosos 2025 tem homenagem ao axé e competição intensa

A nova temporada da "Dança dos Famosos" começou com grande animação neste domingo (10) no programa "Domingão com Huck". O episódio de estreia homenageou os 40 anos do axé music, trazendo apresentações alegres e vibrantes dos participantes, que foram avaliados por um júri.

O ator Lucas Leto, que atualmente interpreta Sardinha na novela "Vale Tudo", se juntou à competição após a saída do cantor MC Livinho. Livinho precisou abandonar o programa devido a um acidente de moto, no qual sofreu uma perfuração no pulmão. Durante a conversa com Luciano Huck, o funkeiro recebeu um convite para retornar em outra oportunidade.

Lucas, que foi chamado para o desafio apenas dois dias antes da gravação, está animado. "Comecei a ensaiar de manhã no dia seguinte. É um desafio e adoro desafios, vou dar meu melhor!", declarou o ator sobre sua participação.

Novidades no júri

Uma das novidades para esta temporada foi a inclusão de Milton Cunha como jurado fixo. Ele se juntou à atriz Deborah Secco, que foi convidada especial para a estreia, compondo o painel de avaliação. O júri técnico permaneceu com os jurados tradicionais: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Apresentações da primeira semana

Os grupos se apresentaram durante a estreia, e as notas foram as seguintes:

Grupo C: Com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, o grupo dançou "Baianidade Nagô". O júri avaliou com notas que variaram de 8,3 a 10, resultando em 54 pontos no total. Zebrinha elogiou a energia, mas notou que faltou movimentação.

Grupo B: Formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, apresentou "Praieiro", recebendo notas que variaram de 8,2 a 10 e totalizando 53,6 pontos. Ana Botafogo destacou a energia, porém pediu um melhor uso da parte superior do corpo.

Grupo A: Com Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, o grupo dançou "O Canto da Cidade". As notas foram de 8,5 a 10, resultando em 55,6 pontos. Milton Cunha elogiou a performance, mas surgiu uma polêmica nas redes sociais sobre o figurino de Rodrigo Faro.

Grupo D: Integrado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo, o grupo apresentou "Minha Pequena Eva", recebendo notas que variaram de 8,4 a 10, totalizando 55 pontos. Milton destacou a diversidade presente no grupo e a energia da apresentação.

Classificação geral

No final da noite, a classificação geral dos grupos ficou assim:

Grupo A – 55,6 pontos Grupo D – 55 pontos Grupo C – 54 pontos Grupo B – 53,6 pontos

A nova temporada promete ser repleta de emoção e grandes performances, e o público já aguarda ansioso pelas próximas apresentações.