Bake Off Brasil inicia 11ª temporada com 3,3 pontos de audiência

Estreia da 11ª Temporada de Bake Off Brasil Tem Baixa Audiência

A 11ª temporada do reality show de culinária Bake Off Brasil – Mão na Massa estreou no último sábado às 20h45 no canal SBT, mas não teve um bom desempenho de audiência. De acordo com dados preliminares da Grande São Paulo, o programa registrou apenas 3,3 pontos de média, ficando em terceiro lugar no ranking de audiência. Essa performance é considerada preocupante, pois pode ser a pior média de estreia do programa na história do SBT.

Enquanto isso, a emissora Record alcançou a vice-liderança com 4,0 pontos no mesmo horário, e a Globo manteve sua posição de liderança de forma confortável. Se esses números se confirmarem nos dados consolidados, indicará um início desanimador para a temporada.

A nova temporada será composta por 19 episódios, todos sob a direção de Marcelo Kestenbaum. O programa continuará a ser transmitido aos sábados, a partir das 20h45, no SBT. Para ampliar seu público, o Bake Off Brasil também está disponível nas plataformas HBO Max e Discovery Home & Health.

Em relação ao elenco, Nadja Haddad retorna como apresentadora, conferindo seu toque especial e próximo aos participantes. Os jurados, Beca Milano e Giuseppe Gerundino, seguem firmes na avaliação das produções, com seu estilo carismático e rigor técnico, características que conquistaram a empatia dos telespectadores.

Com essa nova temporada, o público pode esperar uma variedade de desafios culinários e muito entretenimento, mesmo com a estreia que não correspondeu às expectativas de audiência.