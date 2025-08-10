Jeep Compass Longitude oferece desconto de R$ 28.655 para PcD

O Jeep Compass Longitude 2026 finalmente desembarcou no Brasil, e com uma super novidade: o preço caiu cerca de R$ 19 mil, agora custando R$ 192.990. Essa mudança é um alívio para quem estava de olho no modelo, pois ele se mantém dentro do limite para a isenção do IPI, que é válido para carros até R$ 200 mil.

Diferente do ano passado, quando só a versão Sport estava disponível, agora pessoas com deficiência (PcD) têm a opção de adquirir a versão Longitude com um excelente desconto. Para quem se encaixa nos requisitos, o preço cai para R$ 164.335, garantindo uma economia de R$ 28.655. Isso dá uma forcinha a mais para quem sonha em ter um SUV robusto e cheio de estilo.

É claro que o Jeep Compass já foi um dos SUVs médios mais vendidos do Brasil, mas as coisas mudaram, e ele tem enfrentado forte concorrência, especialmente do Toyota Corolla Cross. Desde sua estreia em 2016, o Compass já conquistou mais de 500 mil fãs no país, mas nas vendas recentes passou a ficar em segundo plano.

Nos primeiros seis meses de 2025, de acordo com dados da Fenabrave, o Compass emplacou 27.533 unidades. Durante o mesmo período, o Corolla Cross se destacou com 30.091 vendas, garantindo a liderança entre os SUVs médios. O Caoa Chery Tiggo 7, por sua vez, emplacou 14.184 unidades.

A versão Longitude T270, que está com um motor 1.3 turbo flex (T270), promete um desempenho bacana com até 176 cavalos e um torque de 27,5 kgfm. A transmissão automática de seis marchas proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em 9,8 segundos. Para quem já pegou um trechinho de estrada de terra ou uma longa viagem, sabe que essa pegada ajuda!

E para o dia a dia, o Compass Longitude 2026 vem cheio de recursos interessantes. Você conta com acendimento automático dos faróis, central multimídia de 10,1” com Apple CarPlay e Android Auto, ar-condicionado automático dual zone, e até aviso de mudança de faixa com assistente ativo. Isso é um baita quebra-galho para quem encara o trânsito cotidiano.

Além disso, o conforto está garantido com bancos de couro, direção elétrica, câmera de ré, e até faróis Full LED. E para aqueles que ainda têm dúvidas, pode ficar tranquilo: o painel de instrumentos é Full Digital HD de 10,25” e conta com piloto automático adaptativo para facilitar ainda mais nas viagens longas.

Claro, não podemos esquecer da parte econômica. O Compass promete, segundo o Inmetro, uma média de 7,3 km/l na cidade com etanol, e 10,1 km/l com gasolina. Na estrada, esses números melhoram, garantindo mais quilometragem na sua aventura.

Se você é fã de SUVs e está buscando algo que ofereça conforto e tecnologia a um preço justo, o novo Compass Longitude pode ser uma excelente opção. Afinal, quem não gosta de um bom passeio ao volante?