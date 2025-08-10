BYD oferece desconto de R$ 100 mil em SUV durante agosto

A BYD está com tudo para alavancar as vendas de seu SUV elétrico, o Tan. Até julho deste ano, ele emplacou apenas 67 unidades, segundo a Fenabrave. Para dar aquele empurrãozinho nos compradores, a marca chinesa está oferecendo um desconto de R$ 100 mil até o final de agosto. Isso mesmo, o preço do Tan cai de R$ 536.800 para R$ 436.800, e ainda vem com um ano de seguro gratuito. Por que não aproveitar uma oportunidade assim?

O BYD Tan não é só bonito; é um SUV grande e espaçoso que acomoda até sete pessoas com conforto. Com quase 5 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,82 metros, é espaço que não acaba mais. O porta-malas varia entre 235 litros (com todos os bancos em uso) e 940 litros quando a última fileira é dobrada. Ideal para quem ama uma viagem em família, não é mesmo?

Na parte de tecnologia e conforto, o Tan também não deixa a desejar. Ele conta com uma central multimídia de 15,6 polegadas com tela flutuante e 12 alto-falantes. E se você gosta de segurança, vai se sentir tranquilo com os sete airbags, a câmera 360° com visão 3D e o teto solar panorâmico. Com tanta modernidade, dirigir parece um passeio em primeiro classe!

A motorização é totalmente elétrica e impressiona. O conjunto de dois motores entrega 517 cavalos de potência e um torque de 68,3 kgfm. Isso significa que você pode sair do zero aos 100 km/h em apenas 4,9 segundos e atingir até 190 km/h. E se você estava preocupado com a autonomia, fique tranquilo: com a nova bateria de 108,8 kWh, dá para rodar até 430 km com uma carga. Ótimo para quem faz longas viagens!

Outro ponto que vale a pena mencionar é a recarga rápida. Você consegue levar a bateria de 20% a 80% em só cerca de 30 minutos. Para quem vive na correria do dia a dia, isso facilita bastante, não é? As baterias Blade utilizadas no Tan também têm o diferencial de serem mais seguras, o que traz ainda mais confiança.

E tem mais! A BYD oferece um programa de recompra onde o cliente pode vender o carro de volta para concessionárias autorizadas em até 48 meses, recebendo 80% do valor da tabela FIPE, desde que compre outro modelo BYD de igual ou maior valor. Mas atenção: o uso mensal do veículo não pode ultrapassar mil quilômetros. Então, se você está pensando em mudar de carro, pode ser uma boa opção!

Por fim, a proposta da BYD com o Tan é entregar um carro que une espaço, tecnologia e conforto, sem abrir mão da sustentabilidade. E com um carro desse porte, as aventuras na estrada certamente vão ficar ainda mais empolgantes!