Brasil supera 500 mil veículos eletrificados vendidos

Em julho de 2025, o Brasil deu um grande passo em direção ao futuro das quatro rodas. As vendas de veículos eletrificados alcançaram um recorde histórico. Foram nada menos que 19.016 veículos leves eletrificados vendidos nesse mês, o que representa 8,27% do total de carros emplacados no país. Isso ficou evidente no trânsito, onde já é comum ver mais desses protagonistas rodando por aí, como os 7.010 carros 100% elétricos (BEV) que também bateram seu próprio recorde.

Desde que a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) começou a monitorar o mercado em 2012, já foram contabilizadas 503.654 unidades de veículos leves eletrificados no Brasil. Isso inclui uma variedade que vai de híbridos convencionais a modelos que precisam de um plugue para funcionar. Os veículos plug-in dominaram as vendas, com 15.654 unidades, equivalendo a impressionantes 82,3% do total.

O que está impulsionando essas vendas?

Os híbridos com recarga externa (PHEV) lideraram as vendas, com 8.644 unidades e um crescimento de 17,6% em relação ao mês anterior. Se você já enfrenta o dia a dia em busca de conforto e economia, sabe como esses modelos podem ser interessantes. Já os carros totalmente elétricos (BEV) também estavam em alta, com um aumento de 18,6% e 6.969 unidades vendidas.

Os modelos híbridos convencionais e flex (HEV e HEV Flex), embora tenham representado 17,7% do mercado com 3.362 unidades, mostraram crescimento expressivo, especialmente os convencionais, que praticamente dobraram suas vendas. Isso mostra como esses motores estão se tornando populares para quem busca alternar entre eletricidade e combustão.

O que está mudando?

Não dá para negar que o aumento nas vendas de eletrificados no Brasil se deve a algumas mudanças no mercado. Os preços estão caindo, a infraestrutura de recarga está se expandindo e cada vez mais novos modelos chegam às concessionárias. É um cenário que, no dia a dia, já se reflete nas ruas das cidades, onde a variedade de opções fica cada vez mais evidente. Porém, mesmo com esse crescimento todo, algumas regiões, como o Norte do Brasil, ainda estão em desvantagem, enquanto o Sudeste brilha ao responder por 46,2% das vendas.

E o mercado de ônibus elétricos?

Além dos carros menores, o mundo dos ônibus elétricos também começou a ganhar fôlego. Em julho, foram 160 unidades vendidas, um salto impressionante de mais de 370% em relação a junho e mais de 1.100% comparado a julho do ano anterior. Isso mostra que o investimento em transporte coletivo sustentável está começando a se concretizar.

Outro ponto interessante é o mercado de micro-híbridos (MHEV), que também está em expansão. Esses não contam como totalmente eletrificados, mas no último mês foram vendidos 6.129 unidades com sistemas de 12 volts.

Mudanças na política

Sobre a política tarifária, uma mudança importante: o governo decidiu antecipar o fim do aumento progressivo do imposto de importação para veículos eletrificados desmontados (CKD), que entrará em vigor em janeiro de 2027. Isso vai facilitar a entrada desse tipo de veículo no mercado nacional, deixando tudo mais em conta.

Enquanto isso, a cada dia, aumenta a quantidade de pessoas avivando suas experiências de dirigir com novas tecnologias. Legal, né?