Athletico pode manter time que ganhou do São Paulo

Curitiba – Athletico e Criciúma se enfrentam na próxima segunda-feira (11), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, em partida que faz parte da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Athletico, que vem de uma vitória importante sobre o São Paulo na Copa do Brasil, deve manter a mesma escalação para este confronto.

O técnico Odair Hellmann é quem está à frente do time e deve manter o esquema tático 3-5-2, que foi fundamental para a classificação na última partida. No trio de zagueiros, apenas Léo atua na posição de zagueiro central, enquanto os alas Benavídez e Esquivel, este último que se recuperou de uma lesão e voltou a jogar contra o São Paulo, foram decisivos, com Esquivel marcando o gol da vitória.

Entretanto, a equipe terá desfalques. O zagueiro Aguirre, que não jogou nas últimas semanas por conta de dores na sola do pé, e outros jogadores como o volante Raul e o atacante Luiz Fernando, que ainda estão se recuperando de lesões, não estarão disponíveis para o próximo jogo.

Para a partida contra o Criciúma, a formação provável do Athletico é composta por: Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes, Dudu, Patrick, Léo Derick e Zapelli; Steven Mendoza e Kevin Viveros.

Os torcedores estão ansiosos para apoiar a equipe nesta importante partida que pode influenciar na posição do Athletico na tabela da Série B.