Volkswagen Nivus Highline oferece desconto de R$ 29 mil em agosto

O Volkswagen Nivus Highline está com uma promoção imperdível para o público PcD. Se você se encaixa nas regras de elegibilidade, essa pode ser a sua chance de levar um SUV com um baita desconto. A campanha, válida até o fim de agosto, mantém os preços da versão topo de linha praticados em julho e inclui isenção total de IPI e um bônus de fábrica.

Falando em números, no varejo, o Nivus Highline 200 TSI é vendido por R$ 160.790, mas para PcD, o valor despenca para R$ 131.753,71. Isso significa uma economia de R$ 29.036,29! Legal, né? Essa informação foi confirmada pela Fipe Carros, então dá para confiar. Lembrando que, dependendo da região, os preços podem variar um pouco.

O Nivus teve um bom desempenho nas vendas no primeiro semestre de 2025, com 22.662 unidades emplacadas. Mas, para quem curte um pouco de rivalidade, o Fiat Fastback passou à frente com 25.161 unidades. Logo atrás, o Citroën Basalt apareceu com 10.017.

O que tem de bom no Nivus Highline 2026? Ah, bastante coisa! Ele vem com a central multimídia VW Play Connect de 10,1″, que traz conectado à internet e acesso a vários serviços remotos. O painel digital de 10,25″ é show à parte, proporcionando uma experiência moderna e prática. Outros itens como ajuste de altura e profundidade na coluna de direção, controle eletrônico de estabilidade e tração também são destaques. Para quem pega muito carro em pista escorregadia, isso faz diferença!

Além disso, os interiores são bem equipados, com bancos de revestimento premium, carregador de celular por indução e cintos de segurança automáticos para todos os passageiros. A câmera de ré, apoio de braço central e o sistema de fixação ISOFIX para cadeirinhas também são ótimos detalhes.

No que diz respeito à potência, o Nivus Highline mantém o confiável motor 1.0 TSI. Ele entrega até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina, sempre com um torque de 20,4 kgfm. O câmbio automático de seis marchas e a tração dianteira são escolhas sólidas para quem curte dirigir com conforto e segurança.

Volkswagen Nivus Highline para PcD em agosto de 2025:

Configuração Preço geral Preço para PcD Descontos Highline 200 TSI R$ 160.790,00 R$ 131.753,71 R$ 29.036,29

Se você é fã de um SUV que combina estilo, tecnologia e eficiência, o Nivus Highline pode ser uma excelente escolha para as suas próximas aventuras na estrada.