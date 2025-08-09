Preço e detalhes dos carros na Fipe

A Fiat Toro Ranch 2026 está de volta, e continua sendo a versão mais top da picape intermediária. Com um preço sugerido de R$ 228.490,00, a Toro traz novidades que vão fazer você ficar de olho. A parte frontal ganhou um novo visual, com uma grade que tem barras verticais e todos os modelos agora contam com faróis full LED. As luzes diurnas também apareceram com um design bem legal, em formato de "pixels", semelhante ao que a gente já viu no Cronos.
Debruçando sobre o que realmente conta, a Toro Ranch vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega 200 cv e um torque robusto de 45,9 kgfm. Isso significa que você não vai ter problema ao passar por aquelas subidinhas ingratas que aparecem no caminho. E para facilitar a vida na cidade, o consumo fica em torno de 10,2 km/l — na estrada, essa média pode até chegar a 13 km/l. Imagina só você viajando e vendo o ponteiro do combustível quase não se mexer? É ouro!
Falando em medidas, não teve grandes mudanças, mas o comprimento aumentou em 0,9 cm devido ao diseño dos para-choques — nada que faça uma diferença absurda. A Toro se posiciona entre as picapes compactas, como a Strada e a Saveiro, e as médias, como a Hilux e a Ranger. Para ter uma ideia, ela é 95 cm maior que a Strada, mas 38 cm menor que a Hilux.
De acordo com a Fenabrave, a Fiat Toro fez bonito no primeiro semestre deste ano, liderando as vendas de picapes intermediárias com 23.332 unidades vendidas. Em segundo lugar ficou a Ram Rampage, com 11.428 unidades, seguida pela Chevrolet Montana. Uma competição acirrada!
Equipamentos da Fiat Toro Ranch 2026
A Fiat Toro Ranch 2026 não economizou em tecnologia e conforto. Entre os itens, temos uma central multimídia de 10,1” que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, conta com sistemas de assistência ao condutor, como frenagem autônoma de emergência e alerta de saída de faixa. Acomodar os amigos e a família é fácil, já que os bancos são de couro com detalhe marrom, dando um toque de sofisticação ao interior.
Por fora, os acabamentos cromados completam o visual, e com o seletor de tração 4WD, você pode escolher a melhor configuração para pegar uma estrada de terra ou enfrentar um chão mais difícil. As rodas de liga leve aro 18” chamam atenção e ainda oferecem um freio de estacionamento eletrônico, tornando a experiência de dirigir ainda mais prática.
Ficha Técnica da Fiat Toro Ranch 2026
Se você é daqueles que adora detalhes, aqui vão as informações técnicas que fazem a diferença:
- Motorização: 2.2 turbodiesel
- Combustível: Diesel
- Potência (cv): 200
- Torque (kgf.m): 45,9
- Velocidade máxima (km/h): 201
- Aceleração 0-100 km/h (s): 9,6
- Consumo cidade (km/l): 10,5
- Consumo estrada (km/l): 13,6
- Câmbio: Automático
- Tração: 4×4
- Direção: Elétrica
- Suspensão dianteira: McPherson com barra estabilizadora
- Suspensão traseira: Multibraço
- Freios: Discos ventilados
- Dimensões: Altura 1.734 mm, Largura 1.845 mm, Comprimento 4.945 mm
- Peso: 1.950 kg
- Tanque: 60 L
- Entre-eixos: 2.990 mm
- Porta-malas: 937 L
- Capacidade: 5 ocupantes
Se você já andou em uma Toro, sabe que a sensação de dirigi-la é única. As inovações e o conforto mostram que a Fiat não está brincando em serviço.