Preço e detalhes dos carros na Fipe

A Fiat Toro Ranch 2026 está de volta, e continua sendo a versão mais top da picape intermediária. Com um preço sugerido de R$ 228.490,00, a Toro traz novidades que vão fazer você ficar de olho. A parte frontal ganhou um novo visual, com uma grade que tem barras verticais e todos os modelos agora contam com faróis full LED. As luzes diurnas também apareceram com um design bem legal, em formato de "pixels", semelhante ao que a gente já viu no Cronos.

Debruçando sobre o que realmente conta, a Toro Ranch vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega 200 cv e um torque robusto de 45,9 kgfm. Isso significa que você não vai ter problema ao passar por aquelas subidinhas ingratas que aparecem no caminho. E para facilitar a vida na cidade, o consumo fica em torno de 10,2 km/l — na estrada, essa média pode até chegar a 13 km/l. Imagina só você viajando e vendo o ponteiro do combustível quase não se mexer? É ouro!

Falando em medidas, não teve grandes mudanças, mas o comprimento aumentou em 0,9 cm devido ao diseño dos para-choques — nada que faça uma diferença absurda. A Toro se posiciona entre as picapes compactas, como a Strada e a Saveiro, e as médias, como a Hilux e a Ranger. Para ter uma ideia, ela é 95 cm maior que a Strada, mas 38 cm menor que a Hilux.

De acordo com a Fenabrave, a Fiat Toro fez bonito no primeiro semestre deste ano, liderando as vendas de picapes intermediárias com 23.332 unidades vendidas. Em segundo lugar ficou a Ram Rampage, com 11.428 unidades, seguida pela Chevrolet Montana. Uma competição acirrada!

Equipamentos da Fiat Toro Ranch 2026

A Fiat Toro Ranch 2026 não economizou em tecnologia e conforto. Entre os itens, temos uma central multimídia de 10,1” que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, conta com sistemas de assistência ao condutor, como frenagem autônoma de emergência e alerta de saída de faixa. Acomodar os amigos e a família é fácil, já que os bancos são de couro com detalhe marrom, dando um toque de sofisticação ao interior.

Por fora, os acabamentos cromados completam o visual, e com o seletor de tração 4WD, você pode escolher a melhor configuração para pegar uma estrada de terra ou enfrentar um chão mais difícil. As rodas de liga leve aro 18” chamam atenção e ainda oferecem um freio de estacionamento eletrônico, tornando a experiência de dirigir ainda mais prática.

Ficha Técnica da Fiat Toro Ranch 2026

Se você é daqueles que adora detalhes, aqui vão as informações técnicas que fazem a diferença:

Motorização: 2.2 turbodiesel

2.2 turbodiesel Combustível: Diesel

Diesel Potência (cv): 200

200 Torque (kgf.m): 45,9

45,9 Velocidade máxima (km/h): 201

201 Aceleração 0-100 km/h (s): 9,6

9,6 Consumo cidade (km/l): 10,5

10,5 Consumo estrada (km/l): 13,6

13,6 Câmbio: Automático

Automático Tração: 4×4

4×4 Direção: Elétrica

Elétrica Suspensão dianteira: McPherson com barra estabilizadora

McPherson com barra estabilizadora Suspensão traseira: Multibraço

Multibraço Freios: Discos ventilados

Discos ventilados Dimensões: Altura 1.734 mm, Largura 1.845 mm, Comprimento 4.945 mm

Altura 1.734 mm, Largura 1.845 mm, Comprimento 4.945 mm Peso: 1.950 kg

1.950 kg Tanque: 60 L

60 L Entre-eixos: 2.990 mm

2.990 mm Porta-malas: 937 L

937 L Capacidade: 5 ocupantes

Se você já andou em uma Toro, sabe que a sensação de dirigi-la é única. As inovações e o conforto mostram que a Fiat não está brincando em serviço.