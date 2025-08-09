Honda apresenta preços da HR-V para PcD em agosto de 2025

O Honda HR-V 2026 chegou com mudanças no visual e ajustes nos preços. E sim, isso já impacta diretamente nas tarifas, especialmente para os compradores PcD. A versão topo de linha, a Touring, agora custa R$ 209.900, passando do limite de R$ 200 mil para isenção de IPI, o que acaba tornando essa opção indisponível para esse público. Para a versão Advance 1.5T CVT, a única que ainda se ajusta ao teto de isenção, ela só está acessível na cor Branco Tafetá Sólido.

A versão EX Honda Sensing começa com preço de R$ 163.200 no varejo, mas para PcD elegível, o valor diminui para R$ 155.044,60 — uma economia de R$ 8.155,40. Já a EXL Honda Sensing, que tem um preço cheio de R$ 170.900, pode ser comprada por R$ 162.359,82 para PcD, dando um desconto de R$ 8.540,18. Para quem está sempre atento ao bolso, essas reduções fazem uma grande diferença.

Agora, se você quiser uma versão que ainda se encaixa no teto de isenção, a Advance 1.5T CVT teve um reajuste que a fez sair de R$ 199.400 para R$ 187.964,13, gerando uma economia de R$ 11.435,87. Esses preços podem ser conferidos no site oficial da Honda ou no portal Fipe Carros.

De acordo com dados da Fenabrave, o Honda HR-V teve 36.090 unidades emplacadas entre janeiro e julho de 2025. O destaque do momento é o Volkswagen T-Cross, com 53.554 carros vendidos, enquanto o Hyundai Creta ficou em segundo lugar, com 39.038 unidades. O Toyota Corolla Cross ficou em terceiro, com 36.957.

Falando agora das novidades do HR-V 2026, a grade frontal foi renovada e as rodas estão maiores. A central multimídia também ganhou atualização, enquanto as lanternas agora têm um novo conjunto de luzes em LED. Vale lembrar que essas mudanças vieram com um reajuste nos preços, que subiram até R$ 7,1 mil.

Em relação ao motor, nada mudou: nas versões EX e EXL, ainda temos o motor 1.5 aspirado com 126 cv, enquanto as versões Advance e Touring mantêm o turbo de 177 cv sob o capô. O câmbio CVT, que simula sete marchas, está presente em todas as configurações. E, para quem curte aquele arranque esperto, as opções turbo vão de 0 a 100 km/h em apenas 8,5 segundos. Mesmo com as novas normas de emissão, a potência e o torque permanecem ideais.

Sobre consumo, o HR-V turbo se destaca, alcançando até 12,9 km/l na estrada com gasolina. E se você pegar leve no pé, pode ultrapassar os 14 km/l no uso misto. Para as versões com motor aspirado, os números são atraentes também, chegando a 13,9 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade. Comparando com os rivais, isso é uma performance e tanto.

Honda HR-V para PcD em agosto de 2025:

| Configuração | Preço Geral | Preço para PcD | Descontos |

|—————————|——————|——————|——————–|

| EX Honda Sensing | R$ 163.200,00 | R$ 155.044,60 | R$ 8.155,40 |

| EXL Honda Sensing | R$ 170.900,00 | R$ 162.359,82 | R$ 8.540,18 |

| Advance 1.5T CVT | R$ 199.400,00 | R$ 187.964,13 | R$ 11.435,87 |

Com tantas opções, fica sempre aquela dúvida: qual delas combina mais com o seu estilo de dirigir?