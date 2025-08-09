Paraná realiza leilão de veículos com lances a partir de R$ 1,4 mil

Estão abertas as inscrições para um novo leilão de veículos promovido pelo Governo do Paraná. Ao todo, são 76 lotes considerados recuperáveis, que poderão ser visitados nos pátios do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) em Ponta Grossa e em Ibiporã. As visitas ocorrerão nos dias 3 e 5 de setembro de 2025, antes da abertura dos lances, que acontecerá no dia 2 de setembro.

Os interessados em participar do leilão podem se cadastrar no Sistema Eletrônico de Leilões do Estado, acessando leilaopublico.paas.pr.gov.br. A taxa de comissão de 5% exigida para o leiloeiro não será aplicada neste evento, facilitando a participação do público.

Os lotes incluem diversos tipos de veículos, com preços iniciais a partir de R$ 1.476,83. Dentre os destaques, estão caminhonetes como a Mitsubishi Triton Sport, que participa do leilão pela primeira vez, além de modelos reconhecidos como Toyota Hilux, Hyundai Tucson, VW Saveiro e Ford Ecosport. Também estão disponíveis micro-ônibus como o Renault Master e carros como o Ford Focus e o VW Gol, assim como motocicletas Yamaha XT 660R.

O secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart, ressaltou a importância da arrecadação para os cofres estaduais. Ele mencionou que a expectativa é de que o leilão traga mais de R$ 1,3 milhão, além de considerar essa ação como uma prática de sustentabilidade. De acordo com o secretário, os veículos parados podem acumular sujeira e gerar problemas como focos de dengue, por isso é ideal que sejam vendidos.

Informações sobre o Leilão

Abertura de Lances:

Data: 2 de setembro de 2025

2 de setembro de 2025 Horário: 10h

Cadastro para Participação:

Prazo: Até 8 de setembro de 2025

Visitação dos Lotes:

Lotes 01 a 53 Local: Pátio do DER-PR em Ibiporã (Rua Prof. José Leocádio, 40551, Bom Pastor) Data: 3 de setembro de 2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 54 a 76 Local: Pátio do DER-PR em Ponta Grossa (Av. Presidente Kennedy, 493, Contorno) Data: 5 de setembro de 2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h



Encerramento e Prazo de Pagamento:

Data de Encerramento dos Lances: 10 de setembro de 2025

10 de setembro de 2025 Horário: 10h

10h Prazo para Pagamento: Dois dias úteis após o encerramento do leilão.

Entrega dos Lotes:

Lotes 01 a 53: Entrega prevista nos dias 30 de setembro e 1 de outubro de 2025 em Ibiporã.

Entrega prevista nos dias 30 de setembro e 1 de outubro de 2025 em Ibiporã. Lotes 54 a 76: Entrega prevista no dia 2 de outubro de 2025 em Ponta Grossa.

As oportunidades do leilão não apenas visam a arrecadação, mas também o aproveitamento de veículos que poderiam gerar problemas ambientais.