Técnico do Coritiba comenta necessidade de reinvenção após resultados negativos

Após o empate sem gols contra a Chapecoense, na última sexta-feira, o técnico do Coritiba, Mozart, expressou sua preocupação com a falta de vitórias em casa. O time já não vence no Estádio Couto Pereira há três partidas, acumulando dois empates e uma derrota.

Mozart destacou a importância de encontrar novas estratégias neste momento da competição, já que todas as equipes já se enfrentaram. Ele enfatizou que cabe a ele achar soluções para melhorar o desempenho do time e acredita que voltar a vencer em casa é possível.

O treinador notou que a maioria dos adversários tem jogado de maneira bastante defensiva no Couto Pereira, criando dificuldades para o Coritiba. Ele reconheceu que a responsabilidade pela mudança no desempenho do time é sua. “Até algumas rodadas atrás, éramos considerados o melhor mandante. Precisamos fazer valer o nosso fator casa, mas enfrentar tantos jogadores adversários atrás da linha da bola não é fácil”, explicou. Ele prometeu que o time irá trabalhar para ser mais ofensivo e encontrar soluções.

Na coletiva, Mozart também mencionou que o desempenho do segundo tempo na partida contra a Chapecoense foi inferior ao do primeiro. Para ele, é fundamental que o Coritiba mantenha um nível de atuação mais equilibrado durante toda a partida para conseguir vencer em casa. Ele afirmou que, se a equipe conseguir produzir no segundo tempo o que fez no primeiro, as chances de vitória aumentam.

Além disso, o técnico descartou a necessidade de reforços para resolver os problemas do time e reiterou que a solução está em intensificar os treinamentos. Ele acredita que essa é a melhor maneira de evoluir e melhorar o desempenho em campo.

Atualmente, o Coritiba lidera a Série B, mas ainda enfrenta desafios para manter a boa colocação no campeonato.