Câmara denuncia bolsonaristas por motim no plenário

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apresentou uma denúncia à Corregedoria Parlamentar contra um grupo de parlamentares que obstruiu os trabalhos da Casa por 30 horas. O protesto, liderado por deputados do PL, ocorreu entre os dias 5 e 6 de setembro e teve como motivação a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a mobilização, alguns deputados permaneceram no local durante a noite, o que impediu a abertura das sessões legislativas. Dependendo da investigação, os envolvidos podem enfrentar a suspensão de seus mandatos por um período de seis meses.

Oito representações foram apresentadas, sendo 12 delas contra deputados do PL, uma contra um membro do PP e outra contra um parlamentar do Novo. O fato de a denúncia ter sido enviada à Corregedoria pode atrasar decisões imediatas, já que uma representação encaminhada diretamente ao Conselho de Ética poderia levar a uma resolução mais rápida.

O corregedor parlamentar, Diego Coronel, tem um prazo de 48 horas para formular uma proposta de suspensão cautelar dos mandatos dos denunciados. Depois disso, ele deve elaborar um parecer que pode sugerir o arquivamento das denúncias ou o envio dos casos ao Conselho de Ética para análise mais profunda.

Esse parecer será posteriormente submetido à Mesa Diretora da Câmara, que decidirá, por maioria absoluta, se aprova ou rejeita o encaminhamento ao Conselho de Ética. Se a remessa for aprovada, o processo disciplinar seguirá adiante.

Em comunicado, a Mesa Diretora informou que todas as denúncias foram encaminhadas, mas não detalhou a quantidade exata. Vale destacar que uma representação contra a deputada Camila Jara, do PT, que foi acusada de agredir o deputado Nikolas Ferreira (PL), foi excluída da lista final.

### Deputados denunciados:

– Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido

– Carlos Jordy (PL-RJ)

– Nikolas Ferreira (PL-MG)

– Zucco (PL-RS), líder da minoria

– Allan Garcês (PP-MA)

– Caroline de Toni (PL-SC)

– Marco Feliciano (PL-SP)

– Domingos Sávio (PL-MG)

– Marcel Van Hattem (Novo-RS), líder de seu partido

– Zé Trovão (PL-SC)

– Bia Kicis (PL-DF)

– Paulo Bilynskyj (PL-SP)

– Marcos Pollon (PL-MS)

– Julia Zanatta (PL-SC)