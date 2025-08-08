“É de casa” celebra 10 anos com edição especial e convidados

Neste sábado, 9 de setembro, o programa ‘É De Casa’ fará uma grande celebração para marcar seus 10 anos no ar na TV Globo. A edição especial será repleta de emoção, com reencontros e apresentações musicais, destacando convidados conhecidos, como a atriz Susana Vieira, o ator Luís Miranda e o cantor Dudu Nobre, que fará uma homenagem ao artista Arlindo Cruz.

Além de momentos festivos, o programa irá revisitar histórias inspiradoras de pessoas que mudaram suas vidas após aparecer no programa. Um dos casos mais tocantes será o de Fernanda Gheling, que teve sua vida exibida no quadro “Belezas da Terra” durante a pandemia. A ex-modelo decidiu deixar as passarelas para ajudar o pai na fazenda da família e, após sua participação no programa, se tornou mãe, passou a liderar o setor de agronegócio da propriedade e integra um conselho jovem voltado para o setor.

No quadro “Viva o Verde”, o especialista em jardinagem Murilo Soares, parte do time do programa desde 2016, dará dicas valiosas sobre como cultivar rosas em vasos, uma das flores mais populares em todo o mundo.

A edição também contará com o tradicional “Duelo de Receitas”, onde os apresentadores Thiago Oliveira e Talitha Morete irão competir na cozinha. Thiago preparará um saboroso churrasco com cortes como ancho, picanha e linguiça toscana, enquanto Talitha trará uma torta salgada de frango, feita com pão de forma, lembrando receitas da infância.

Em uma homenagem especial ao Dia dos Pais, o programa compartilhará uma emocionante história do Espírito Santo. Orlete, que adotou Rodrigo quando ele ainda era um bebê, recebeu um presente inesperado quase 40 anos depois: Rodrigo se tornou o único doador compatível para salvar sua vida após um diagnóstico de doença renal.

Sob a direção geral de Patrícia Cupello e com produção de Polly Silva e Fernanda Neves, o programa vai ao ar todos os sábados, logo após “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”.