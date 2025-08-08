Amazon inicia venda de carros usados em sua plataforma

A Amazon decidiu dar um passo ousado e está se aventurando no mundo automotivo. Agora, além de vender peças e acessórios, você pode comprar até um carro inteiro por lá — mas por enquanto, só nos Estados Unidos.

Em 2024, a gigante começa a vender não apenas carros novos, mas também usados e seminovos certificados através da sua nova plataforma, a Amazon Autos. A estreia acontece em Los Angeles, com parcerias iniciais com a Hyundai, e a expectativa é que ao longo do tempo mais marcas e concessionárias se juntem a eles.

A ideia é bem parecida com plataformas que a gente já conhece, como Mercado Livre e OLX. Os anúncios são detalhados e a compra é 100% online. Agora, se essa novidade chegar ao Brasil, pode mexer com um mercado que já é bem disputado, reunindo vendas de automóveis com outros serviços digitais, como logística e pagamentos.

Como funciona

O funcionamento é super simples: você escolhe o carro, pode incluir seguros se quiser, e faz o pagamento à vista ou via financiamento. Depois, é só retirar o veículo na concessionária, após dar um test-drive. Todos os anúncios contêm informações completas, como histórico, quilometragem e preço. E sem aquele estresse da barganha — tudo já sai direto.

Outro ponto interessante é a política de devolução: você tem três dias ou até 500 km para decidir se ficou satisfeito com a compra. Caso o carro seja um modelo certificado pela Hyundai, ainda conta com uma garantia que pode chegar a cinco anos ou 160 mil km, o que for primeiro.

Atualmente, essa facilidade está disponível apenas em algumas cidades dos EUA. A expansão para outros lugares vai depender de como se adaptam as legislações locais e os hábitos de consumo. Se a Amazon trouxer esse serviço para o Brasil, certamente se tornará uma concorrente de peso no comércio eletrônico de carros, atraindo tanto vendedores quanto compradores em busca de praticidade.

Por enquanto, para ter uma noção de como funciona a Amazon Autos, você pode visitar o site deles e simular um endereço de entrega em uma cidade americana. Assim, dá para ver que tipos de carros estão disponíveis. A oferta ainda é meio limitada, mas a tendência é que novos anúncios surjam em breve.

E quem sabe, num futuro próximo, a gente não tenha essa praticidade nas compras automotivas bem aqui no Brasil?