Trama mexicana-turca do SBT ganha audiência e cresce no Ibope

Novela “As Filhas da Senhora Garcia” conquista audiência e vai além nas plataformas digitais

A novela “As Filhas da Senhora Garcia”, que estreou no SBT em 7 de julho, tem se destacado no horário nobre, conseguindo aumentar a audiência da emissora em até 36%. A trama, que mistura elementos de roteiros turcos com adaptações mexicanas, alcançou mais de 36 milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Desde a sua estreia, a novela tem apresentado crescimento contínuo na audiência. Segundo dados do Painel Nacional de Televisão (PNT), ela registrou um aumento de 36% em comparação à sua primeira semana. Na Grande São Paulo, onde se concentra uma parte significativa das publicidades, a audiência subiu 26% nesse mesmo período.

No primeiro mês de exibição, entre 7 de julho e 6 de agosto, a média de audiência foi de 3,49 pontos em São Paulo e 2,81 pontos no PNT. Os momentos de maior audiência ocorreram em 23 de julho, com picos de 4,97 pontos no PNT e 4,22 ponto de média nacional, e em 30 de julho, quando alcançou 5,54 pontos em São Paulo.

Perfil do público

A audiência é composta em sua maioria por mulheres, que representam 60% do público. Além disso, 50% dos telespectadores pertencem à Classe C, enquanto 23% são das classes A e B. Esses dados mostram que a novela tem um amplo apelo popular, alcançando uma audiência diversificada.

Sucesso no digital

A trama também se destacou nas plataformas digitais do SBT. No aplicativo +SBT, a novela teve uma performance notável, com quatro vezes mais usuários alcançados e seis vezes mais horas assistidas em comparação com a semana de estreia. Na transmissão ao vivo, acumula 1,5 milhão de plays e atualmente ocupa a terceira posição entre os conteúdos sob demanda.

A história

A novela segue a vida de Ofélia Garcia, uma viúva que deseja melhorar as condições de vida da família. Para isso, ela usa o charme e a beleza de suas filhas, Mar e Valéria, em uma tentativa de mudar seu destino. Ao conseguir um emprego como governanta na rica família Portillo, Ofélia aproxima suas filhas da elite e desencadeia uma trama repleta de amor, ambição e obsessão.

A campanha de divulgação da novela apostou em um estilo criativo, resgatando elementos característicos do SBT. Com um tom de humor e ironia, a publicidade ajudou a construir empatia com o público e a fortalecer a identidade da trama.

Com números expressivos de audiência e reconhecimento nas plataformas digitais, a novela se consolida como um sucesso no cenário da televisão brasileira.