Mãe é presa por queimar filho de 8 anos com colher quente

Aluno é levado da escola à delegacia após funcionários notarem queimaduras no corpo

Um menino de 8 anos foi levado da escola para a delegacia na última sexta-feira, 8 de agosto, em Campo Grande, depois que funcionários perceberam queimaduras em seu corpo. O incidente ocorreu em uma unidade escolar localizada no bairro Portal Caiobá.

Os professores e a coordenadora pedagógica notaram as marcas e decidiriam acionar a Guarda Civil Metropolitana. Ao serem questionados, o garoto revelou que sua mãe o queimou com uma colher quente como forma de punição, pois ele havia comido um doce que pertencia a ela.

A equipe da Guarda Civil Metropolitana constatou as lesões e, em seguida, levou a criança à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). A coordenadora e o diretor da escola acompanharam todo o processo.

Inicialmente, a mãe do menino não foi encontrada em casa. Porém, a coordenadora pedagógica informou que ela se dirigiria à delegacia posteriormente, o que aconteceu ainda na tarde do mesmo dia. Todos os envolvidos foram ouvidos na delegacia, e a Depca está conduzindo uma investigação para apurar os fatos e tomar as medidas necessárias.

Este caso destaca a importância do papel das escolas na proteção de crianças, permitindo que situações de risco sejam identificadas e tratadas adequadamente. A situação do menino está em acompanhamento pelas autoridades competentes.