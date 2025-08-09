Toyota Hiace chega ao Brasil com motor da Hilux

A Toyota está prestes a fazer sua estréia em um mercado até então desconhecido no Brasil: o das vans de grande porte. E a grande novidade da vez é a Hiace, um modelo que combina o que há de melhor em robustez de utilitário com o conforto que todo passageiro merece.

Produzida na Argentina e com peças que vêm do Japão, a Hiace chega para competir com nomes já consagrados, como Renault Master, Mercedes Sprinter e Fiat Ducato. O grande destaque desse lançamento é o seu DNA compartilhado com a famosa Hilux e o SW4, o que promete muita confiabilidade mecânica e um desempenho que não decepciona.

Os Detalhes do Lançamento

O primeiro modelo a chegar será a versão Commuter DX. Imagine só: ela consegue transportar 14 pessoas com muito conforto. Tudo isso é impulsionado por um motor 2.8 turbodiesel e um câmbio automático de seis marchas. Se você já ficou preso no trânsito, vai entender bem a importância de uma van que garante agilidade nas manobras.

Logo depois, teremos o furgão H2L2 voltado para logística. Esse modelo traz ainda mais potência e uma capacidade de carga incrível, ideal para quem precisa fazer entregas com eficiência.

E o que a Toyota pretende com isso? A estratégia é bem simples: oferecer um produto de padrão global mas com preços competitivos. Isso se deve, em parte, à produção regional e a benesses fiscais do Mercosul. O alvo são empresas de turismo, transporte executivo e até operações de entrega.

Conforto e Tecnologia na Hiace

Falando em conforto, a Hiace não fica atrás. Além de todo o espaço, ela vem equipada com uma central multimídia moderna e um pacote de segurança completo. O que ajuda a tornar o dia a dia dos motoristas e passageiros muito mais prático e seguro. Se você já passou por perrengues de se perder em uma rota, sabe como uma boa tecnologia faz toda a diferença.

A Toyota já deixou claro que, caso o lançamento seja bem-sucedido, não deve parar por aí. Mais configurações podem surgir para consolidar a presença da marca no competitivo mercado de vans comerciais.

Dimensões que Impressionam

E se você acha que a Hiace é pequena, pense novamente. Com 5,91 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 2,28 m de altura, ela é uma das maiores da categoria. O entre-eixos é de 3,86 metros e permite suportar até 3.810 kg de peso bruto total. Para quem vive na correria, um tanque de combustível com capacidade para 70 litros também é um ponto muito positivo.

Então, se você é fã de viagens em grupo ou precisa de um veículo que aguente o tranco, a Hiace pode ser uma boa opção para considerar nas suas próximas aventuras.