O Bugatti mais exclusivo do mundo pode estar à venda

Mesmo a Bugatti, reconhecida por sua tradição e prestígio, sabe que exclusividade é o que importa para alguns dos seus clientes mais endinheirados. Para quem já possui um dos 250 Tourbillons ou até mesmo um dos 500 Chirons, ter um carro único não é suficiente. É para esse público que a marca francesa lançou o Programme Solitaire.

Esse novo serviço resgata a essência da Bugatti na confecção artesanal das carrocerias. Agora, os colecionadores têm a chance de criar um carro que realmente seja único, do zero. Isso vai muito além do que o programa Sur Mesure, que permite algumas personalizações nos modelos de série. No Solitaire, a ideia é dar ao cliente a liberdade de conceber seu hipercarro de maneira praticamente ilimitada.

A Nova Obra-Prima: Bugatti Brouillard

A primeira criação desse programa é o Brouillard, um verdadeiro espetáculo sobre a plataforma W16, que já é conhecida pelos modelos Chiron e Mistral. Ele traz um chassi construído em fibra de carbono e alumínio, equipando um motor de 8.0 litros com quatro turbocompressores e impressionantes 1.578 cv — o que simplesmente significa que você vai voar, superando facilmente os 400 km/h.

Visualmente, o Brouillard compartilha algumas semelhanças com o Mistral conversível, mas tem uma identidade própria. A frente possui elementos de iluminação em LED e um acabamento escurecido no para-choque, que dá um ar de agressividade e sofisticação.

Na parte traseira, você encontra lanternas em forma de seta que se estendem de ponta a ponta, com o nome "BUGATTI" iluminado bem ao centro. O destaque fica para o spoiler fixo em estilo rabo de pato, que dá um toque bem elegante ao design. Diferente do Mistral, o Brouillard conta com um teto fixo em vidro, que ilumina bastante o interior. O design fluido da coluna central, que se estende da frente até a traseira, reforça a continuidade e a beleza do carro.

Interior de Luxo

Ao abrir a porta, você depara com um interior que é pura customização. Os tecidos são personalizados em padrão tartan, e as superfícies de fibra de carbono verde e alumínio usinado são um espetáculo à parte. Os bordados com cavalos, uma referência ao animal predileto de Ettore Bugatti, enfeitam os painéis de porta e os encostos dos bancos. Além disso, cada assento é moldado de acordo com as preferências do proprietário. Até a alavanca do câmbio possui uma peça em vidro esculpida com um cavalo.

Frank Heyl, o diretor de design da Bugatti, coloca de forma simples: "Fazer algo parecer simples é, na verdade, incrivelmente complexo". O design precisa equilibrar todos os aspectos tecnológicos e aerodinâmicos de um hipercarro, mantendo a essência que a marca e o cliente desejam. O Brouillard é, sem dúvida, uma lição de dignidade automotiva.

Exclusividade a Altos Custos

Quanto custa tudo isso? A Bugatti não revela os preços, mas especula-se que cada Brouillard vai girar em torno de US$ 30 milhões, ou cerca de R$ 170 milhões. E para quem acha que isso é muito, vale lembrar: apenas dois exemplares serão produzidos a cada ano dentro do Programme Solitaire, deixando claro que a exclusividade aqui é levada a um patamar elevado.