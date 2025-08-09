Fiat Toro 2026 disponível para CNPJ com desconto de até R$ 37 mil

A Fiat Toro 2026 chegou com tudo ao Brasil, trazendo algumas novidades no visual e na lista de equipamentos. Se você é fã de picapes, vai querer conhecer essas atualizações. E uma boa notícia: já dá para realizar a compra direta para empresas e produtores rurais que se encaixarem nas regras.

Na versão Endurance T270 Flex AT6, o preço tabelado é de R$ 159.490, mas se a compra for feita por CNPJ, o valor cai para R$ 139.553 — uma baita economia de R$ 19.937. Já a versão Freedom T270 Flex AT6, com preço normal de R$ 169.490, também tem um bom abatimento, saindo por R$ 149.998 para as pessoas jurídicas.

Outro destaque é a versão Volcano T270 Flex AT6, que chega a R$ 186.490 mas o preço para empresas e produtores rurais é apenas R$ 165.043, o que dá um desconto de R$ 21.447. E se você está pensando em algo bem top, a Ultra Turbo 270 Flex AT6, que geralmente custa R$ 196.490, sai por R$ 173.893 nesse formato de compra.

Se você é daqueles que gosta de números, dá para se empolgar: de acordo com a Fenabrave, a Fiat Toro foi a líder de vendas de picapes intermediárias no primeiro semestre deste ano, com 23.332 unidades emplacadas. Para colocar em perspectiva, a segunda colocada foi a Ram Rampage com 11.428 unidades, seguida pela Chevrolet Montana com 10.126. E não podemos esquecer da Renault Oroch, que fechou o período com 5.683 unidades.

Motorização e Consumo

Falando em performance, a mecânica da Toro permanece a mesma. Tem à disposição dois motores incríveis: o 1.3 turbo flex com 176 cv e um câmbio automático de seis marchas. Já o imbatível 2.2 turbo diesel entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque, com transmissão automática de nove marchas e tração 4×4. Se você estava esperando um sistema híbrido, pode desanimar, pois essa atualização não trouxe essa novidade.

Quanto ao consumo, para quem dirige mais na cidade, o motor 1.3 flex faz em média 7,2 km/l com etanol e 10,4 km/l com gasolina. E na estrada, esses números melhoram, chegando a 9,4 km/l e 12,8 km/l, respectivamente. Para o diesel, o consumo urbano é em torno de 10,2 km/l, enquanto na estrada chega a 13 km/l.

Equipamentos e Conforto

Em relação aos itens de conforto e segurança, as versões da Toro não decepcionam. Todas contam com faróis e lanternas em LED, controle de tração com bloqueio eletrônico, piloto automático e seis airbags. A partir da versão Freedom, você ainda ganha uma câmera de ré, ar digital de duas zonas, barras de teto e volante de couro.

Se você optar por alguma das versões mais caras, pode esperar bancos com ajuste elétrico, carregador por indução, chave presencial e assistentes de permanência em faixa, que ajudam bastante na hora do volante.

Aqui está uma tabela com uma visão geral das configurações e preços:

Configurações Preços geral Preços para CNPJ e PR Descontos Endurance T270 Flex AT6 R$ 159.490 R$ 139.553 R$ 19.937 Freedom T270 Flex AT6 R$ 169.490 R$ 149.998 R$ 19.492 Volcano T270 Flex AT6 R$ 186.490 R$ 165.043 R$ 21.447 Ultra Turbo 270 Flex AT6 R$ 196.490 R$ 173.893 R$ 22.597 Volcano TD AT9 4×4 R$ 210.490 R$ 176.811 R$ 33.679 Ranch TD AT9 4×4 R$ 228.490 R$ 190.789 R$ 37.701

Então, se você estava pensando em trocar de picape ou até mesmo em comprar um primeiro carro, a Fiat Toro 2026 merece uma volta. Com esses preços e equipamentos, é difícil não se apaixonar!