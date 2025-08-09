Putin e Lula discutem diálogo com os EUA e a guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado (9). A chamada durou aproximadamente 40 minutos e abordou pontos importantes sobre a situação atual entre a Rússia e a Ucrânia.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, durante a conversa, Putin informou Lula sobre as discussões que o Kremlin está mantendo com a Casa Branca. Esse diálogo ocorre em um momento delicado, em que as tensões entre os países estão elevadas devido ao conflito em curso.

Ainda segundo a nota, os presidentes reforçaram o compromisso de fortalecer as relações entre Brasil e Rússia, destacando a parceria no âmbito do BRICS, um grupo que reúne países em desenvolvimento. Lula reafirmou a posição do Brasil em favor do diálogo e da busca por uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele expressou a disposição do governo brasileiro em colaborar com iniciativas de paz, incluindo o Grupo de Amigos da Paz, criado em conjunto com a China.

A ligação ocorre em um contexto complexo. Recentemente, os Estados Unidos começaram a aplicar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, afetando quase 700 categorias. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou implementar tarifas severas contra a Rússia e seus aliados, caso não haja progressos nas negociações para a paz na Ucrânia.

Em uma situação que evidencia as tensões geopolíticas, está prevista uma reunião entre Putin e Trump na próxima semana, mas detalhes sobre data e local ainda não foram definidos. Se essa reunião ocorrer, será o primeiro encontro entre um presidente dos EUA e Putin desde junho de 2021.

Diante desse cenário de incertezas e negociações diplomáticas, a interação entre Brasil e Rússia se torna ainda mais relevante, com Lula destacando o papel do Brasil na mediação de conflitos e na promoção do diálogo internacional.