Pajero Full deve adotar estilo semelhante ao Land Rover Defender

O Mitsubishi Pajero sempre foi um nome de peso no mundo dos off-road. Com sua fama construída nas décadas de 1980 e 1990, esse carro ganhou o coração de muitos aventureiros e até acumula algumas vitórias no famoso Rally Dakar. Para quem ama trilhas e estradões, não tem como não lembrar da robustez e espírito aventureiro que esse SUV transmitia.

Após quatro anos off da cena dos SUVs grandes, a Mitsubishi está preparando um retorno triunfante. Recentemente, alguns protótipos foram vistos em testes pela Europa e, em uma grande sacada, o Motor1.com revelou uma projeção bem intrigante da nova geração do Pajero.

Os registros das mulas de teste sugerem que o novo modelo vai trazer um visual mais quadrado, se aproximando de grandes tradicionais como o Toyota Land Cruiser Prado e o Jeep Grand Cherokee. O design se equilibra entre rusticidade e um toque futurista, fazendo o estilo “macho” que já encontramos no Land Rover Defender, mas sem perder a essência que sempre foi a cara da Mitsubishi. Os faróis de LED verticais, a grade de colmeia generosa e um para-choque robusto são alguns dos detalhes que prometem fazer a diferença.

Um dos destaques está na carroceria alta, que parece ter sido feita sob medida para os amantes de aventuras. O teto plano e os vidros amplos dão um ar destemido, enquanto a traseira traz lanternas horizontais, lembrando um pouco o Nissan Patrol. Tudo isso tem a ver com o conceito Destinator, que foi recente no mercado do sudeste asiático. Há rumores de que a nova geração pode usar a plataforma CMF-C/D, compartilhada com o Nissan Armada e o Mitsubishi Outlander, o que promete trazer uma nova dinâmica nesse modelo.

Eletrificação à Vista

E não para por aí! O Pajero também vai entrar na onda da eletrificação. Um dos conjuntos mais falados é um híbrido plug-in, com motor 2.4 a gasolina, que pode entregar cerca de 302 cv, já visto no novo Outlander PHEV. Outra alternativa em discussão é um sistema híbrido convencional, similar ao 1.5 e-Power que já está no Qashqai. E como os fãs de off-road vão adorar saber, é quase certo que versões com tração integral estarão disponíveis, mantendo a robustez que fez desse modelo uma lenda.

Se tudo se concretizar, pode ser que a nova geração do Pajero chegue até o final de 2025. Isso marcaria a volta de um nome que vendeu mais de 3,3 milhões de unidades pelo mundo e teve sua cota de vitórias no Rali Dakar, um legado que a Mitsubishi está ansiosa para reanimar em um mercado que valoriza tanto a eletrificação quanto a capacidade fora de estrada.

Com tudo isso, só resta aguardar e torcer para que essa lenda retorne com tudo!

