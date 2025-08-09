Bolsonaro comemorará Dia dos Pais com a família, na prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que Jair Bolsonaro receba familiares para comemorar o Dia dos Pais neste domingo, dia 10. O ex-presidente está sob prisão domiciliar desde a última segunda-feira, dia 4.

Na sexta-feira, dia 8, Moraes liberou a visita de oito parentes de Bolsonaro, atendendo a um pedido do ex-chefe do Executivo. Esses novos nomes se juntam aos familiares que já tinham permissão para visitá-lo, conforme autorização anterior.

As visitas ocorrerão entre 10h e 18h e, durante esse período, não será permitido o uso de celulares ou registros em vídeo. Vale destacar que os filhos de Bolsonaro não estão na lista de parentes autorizados, pois não precisam de autorização prévia para visitá-lo.

### Parentes autorizados a visitar Bolsonaro no Dia dos Pais:

– Vicente de Paulo Reinaldo (sogro)

– Maisa Torres Antunes (sogra)

– Arthur Torres Dourado (sobrinho)

– Alice Torres Dourado (sobrinha)

– Carlos Eduardo Antunes Torres (irmão de criação)

– Fernanda Antunes Figueira (nora)

– Martha Selier (nora)

– Julia Seillier Bolsonaro (neta)

Essa autorização permitirá que Bolsonaro passe um momento ao lado de seus entes queridos, em um contexto familiar importante.