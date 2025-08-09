Evite estas plantas em casa: segundo o feng shui, elas atraem azar

Algumas plantas, segundo o feng shui, não devem ser colocadas em um ambiente caseiro, já que podem trazer má sorte.

O feng shui é uma prática milenar que busca harmonizar os espaços para favorecer o fluxo de energia positiva, o que influencia diretamente o bem-estar e a prosperidade das pessoas. As plantas desempenham papel importante nessa filosofia.

Acredita-se que elas funcionam como condutoras de energia vital, trazendo equilíbrio, saúde e beleza aos ambientes. Além disso, o tipo, formato e posicionamento das plantas podem amplificar ou bloquear a circulação do chi, energia fundamental segundo o feng shui.

Por isso, escolher as plantas certas para cada ambiente ajuda a atrair boas vibrações e evitar energias negativas. Assim, entender a relação entre plantas e feng shui se torna essencial para quem deseja criar um espaço harmonioso e cheio de vida.

6 plantas que trazem má sorte, segundo o feng shui

Apesar de as plantas serem geralmente associadas a energias positivas, algumas espécies podem interferir negativamente no equilíbrio do ambiente, segundo o feng shui. Essas plantas carregam simbolismos ou características que bloqueiam a energia e atraem vibrações desfavoráveis.

Conhecer essas plantas ajuda a evitar que elas prejudiquem a harmonia do lar ou do local de trabalho. A seguir, detalhamos seis plantas que o feng shui considera causadoras de má sorte, explicando o motivo de sua influência negativa.

Cacto

O cacto possui espinhos que, segundo o feng shui, representam energia agressiva e bloqueiam o fluxo do chi. Além disso, a presença constante de espinhos pode gerar sensações de tensão e afastar a tranquilidade. Por isso, o uso de cactos dentro de casa é desaconselhado.

Samambaia

Apesar de ser uma planta popular, a samambaia simboliza energias estagnadas e excesso de umidade, o que, segundo o feng shui, pode favorecer ambientes carregados e sensação de desânimo. A planta tende a reter energia pesada, especialmente em espaços pequenos ou pouco iluminados.

Espada-de-São-Jorge

Embora seja muito utilizada para proteção, a espada-de-são-jorge pode gerar um efeito contrário quando colocada em excesso ou em locais inadequados. Suas folhas pontiagudas concentram energia cortante, que pode causar conflitos e atritos entre moradores.

Lírio-da-paz

O lírio-da-paz, embora visualmente atraente, acumula energias negativas em ambientes fechados e com pouca circulação de ar. Segundo o feng shui, essa planta pode causar desequilíbrios emocionais e atrair situações de conflito. O excesso de folhas largas e a umidade ao redor favorecem o ambiente carregado.

Hera

A hera, por sua capacidade de crescer rapidamente e se espalhar, simboliza o apego e a energia aprisionada, que bloqueia o progresso. No feng shui, ela pode representar situações que prendem as pessoas ao passado ou a emoções negativas.

Dracena

A dracena possui folhas pontiagudas que, segundo o feng shui, geram energia cortante e perturbadora. Essa planta pode causar desconforto, ansiedade e dificultar o foco, especialmente em escritórios ou locais de estudo. Além disso, quando colocada próxima a áreas de descanso, interfere no relaxamento.

5 plantas que trazem boas energias

Por outro lado, o feng shui também destaca plantas que favorecem o equilíbrio, a prosperidade e o bem-estar. Essas plantas ajudam a atrair vibrações positivas, estimular a criatividade e renovar as energias do ambiente.

Além disso, elas colaboram para melhorar a saúde física e emocional de quem convive com elas. Abaixo, listamos cinco plantas que, segundo o feng shui, trazem boas energias para qualquer espaço:

Bambu da sorte: simboliza prosperidade, sorte e crescimento, sendo indicado para ambientes que precisam de renovação energética.

simboliza prosperidade, sorte e crescimento, sendo indicado para ambientes que precisam de renovação energética. Jiboia: promove energia de cura e equilíbrio, ajudando a limpar o ambiente de vibrações negativas e a trazer vitalidade.

promove energia de cura e equilíbrio, ajudando a limpar o ambiente de vibrações negativas e a trazer vitalidade. Espada-de-São-Jorge (uso moderado): quando colocada corretamente, essa planta atua como escudo protetor, afastando más energias e intrusos.

quando colocada corretamente, essa planta atua como escudo protetor, afastando más energias e intrusos. Lírio-da-paz (em ambientes bem ventilados): contribui para a purificação do ar e o aumento da serenidade, ajudando a manter a calma.

contribui para a purificação do ar e o aumento da serenidade, ajudando a manter a calma. Zamioculca: resistente e fácil de cuidar, traz energia de prosperidade e atrai abundância para o lar e o local de trabalho.

Essas plantas, quando posicionadas de acordo com as orientações do feng shui, potencializam os benefícios para o ambiente e seus ocupantes. Além disso, elas incentivam a conexão com a natureza e promovem sensação de acolhimento e conforto, essenciais para uma vida equilibrada.

