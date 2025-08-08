Estas plantas vão manter os carrapatos bem longe do seu quintal

Os carrapatos são um grande problema para pessoas que têm quintais e pets, já que podem passar doenças graves.

Carrapatos representam um perigo real para a saúde de animais domésticos e também dos seres humanos. Esses parasitas se alimentam do sangue das suas vítimas, o que já causa desconforto imediato, mas os riscos vão muito além disso.

Eles podem transmitir doenças graves, como febre maculosa, babesiose e erliquiose, afetando tanto cães quanto pessoas. Além disso, esses parasitas se multiplicam com rapidez, tornando a infestação difícil de controlar se não houver ação imediata.

Com isso, proteger o ambiente doméstico se torna fundamental para preservar a segurança e o bem-estar de toda a família. Usar métodos naturais de prevenção tem se mostrado uma alternativa eficaz e sustentável.

5 plantas que vão espantar carrapatos do seu quintal

Várias espécies de plantas têm propriedades repelentes que afastam não apenas carrapatos, mas também outros insetos indesejáveis. Cultivá-las em áreas estratégicas do quintal cria uma barreira natural contra infestações. A seguir, conheça as principais plantas que ajudam no combate a esses parasitas.

Alecrim

O alecrim possui um aroma forte que incomoda carrapatos e outros parasitas, funcionando como uma barreira natural contra a presença desses insetos. Além de ser fácil de cultivar, essa planta é resistente ao sol e não exige muitos cuidados.

O ideal é plantá-la ao redor de áreas onde os animais costumam circular ou em canteiros próximos à entrada da casa. Seu cheiro intenso atua de forma contínua, criando um ambiente menos atrativo para os carrapatos.

Citronela

A citronela é conhecida por sua eficácia contra mosquitos, mas também repele carrapatos com grande eficiência. Por liberar óleos essenciais com odor muito forte, ela se torna uma excelente aliada na prevenção natural de infestações.

Pode ser plantada em vasos ou diretamente no solo, sempre em locais ensolarados. Seu uso constante ajuda a manter o ambiente limpo e seguro, especialmente em quintais com grama alta ou presença de animais domésticos.

Lavanda

A lavanda, além de perfumar o ambiente, também age como repelente contra carrapatos. Seu aroma suave para humanos, mas incômodo para os parasitas, ajuda a reduzir a presença desses insetos em áreas externas.

Ela se adapta bem ao clima brasileiro e precisa de sol direto para se desenvolver plenamente. Cultivar lavanda nos arredores do jardim ou nas bordas de muros e cercas pode criar uma proteção extra contra infestações.

Hortelã

A hortelã é outra planta muito eficaz no combate aos carrapatos, graças ao seu cheiro refrescante e penetrante. Por se espalhar com facilidade, recomenda-se plantá-la em vasos ou jardineiras para manter o controle sobre seu crescimento.

Suas folhas liberam substâncias que afastam diversos tipos de pragas, além de oferecer um toque aromático ao ambiente. A hortelã se desenvolve bem em meia sombra e exige regas regulares para manter sua eficácia.

Manjericão

O manjericão não só ajuda na culinária como também age como repelente natural de carrapatos. Seu cheiro forte, liberado especialmente ao toque, afasta esses e outros insetos do quintal. A planta cresce melhor sob sol pleno e solo bem drenado, o que facilita seu cultivo em canteiros e vasos.

Outras dicas para acabar com carrapatos

Além do uso de plantas, adotar outras medidas complementares fortalece a proteção contra carrapatos e evita novas infestações no ambiente. A seguir, veja estratégias eficazes para manter seu quintal livre desses parasitas:

Mantenha o gramado sempre aparado : Carrapatos gostam de se esconder na vegetação alta. Cortar a grama com frequência dificulta a permanência e a reprodução dos parasitas.

: Carrapatos gostam de se esconder na vegetação alta. Cortar a grama com frequência dificulta a permanência e a reprodução dos parasitas. Evite acúmulo de folhas secas e entulho : Ambientes úmidos e mal higienizados favorecem a proliferação de carrapatos. Remova restos de folhas, galhos e objetos abandonados com frequência.

: Ambientes úmidos e mal higienizados favorecem a proliferação de carrapatos. Remova restos de folhas, galhos e objetos abandonados com frequência. Dê banhos regulares em seus animais de estimação : Animais de estimação são alvos preferenciais dos carrapatos. Banhos com produtos antiparasitários ajudam a proteger cães e gatos de forma contínua.

: Animais de estimação são alvos preferenciais dos carrapatos. Banhos com produtos antiparasitários ajudam a proteger cães e gatos de forma contínua. Use cal e sal em locais estratégicos do quintal : Aplicar cal e sal em áreas de circulação animal pode ajudar a desidratar os ovos e as larvas de carrapatos presentes no solo.

: Aplicar cal e sal em áreas de circulação animal pode ajudar a desidratar os ovos e as larvas de carrapatos presentes no solo. Lave bem as casinhas e acessórios dos pets: A limpeza dos espaços onde os animais dormem ou brincam evita que carrapatos se escondam nesses objetos e voltem a infestá-los.

