Leapmotor C10 e B10 chegam ao Brasil como novos SUVs

A Leapmotor, uma fabricante chinesa que está dando o que falar, vai desembarcar no Brasil em 2025 com seus SUVs elétricos. Essa novidade promete agitar o mercado, já que a marca é conhecida por misturar tecnologia avançada com preços que cabem no bolso. Os modelos iniciais que vão chegar por aqui são o C10 e o B10, ambos eletrificados e com características que se adaptam ao nosso dia a dia.

Um dos grandes destaques da Leapmotor é sua variedade de motorizações. O modelo REEV, por exemplo, combina um motor elétrico com um motor a combustão que funciona como gerador. Isso significa que você pode rodar por longas distâncias sem ficar na tensão de procurar um ponto de recarga, ótimo para quem viaja muito e enfrenta regiões com infraestrutura limitada.

Falando em logística, a Leapmotor não deixou nada a desejar. A marca optou pelo método "sobre águas", garantindo que toda a documentação estivesse pronta antes do navio atracar. Isso agiliza o processo e é um ponto crucial para abastecer o mercado em crescimento acelerado.

Agora, vamos ao que interessa. O C10 é um SUV médio-grande que promete uma autonomia impressionante de até 1.190 km na versão REEV. Enquanto isso, o B10 é mais compacto, com potência variando entre 180 e 218 cv e recarga super rápida, capaz de recuperar boa parte da bateria em apenas 20 minutos. Imagina a praticidade disso em uma viagem?

Esse momento positivo da Leapmotor também é um reflexo do sucesso que a marca vem tendo. Em julho de 2025, por exemplo, eles venderam mais de 50 mil carros em um mês, consolidando-se como líderes entre as startups chinesas de veículos elétricos. O Brasil é parte central de seu plano de expansão global e pode até ter produção nacional no futuro, já que contam com o suporte estratégico da Stellantis.

Por enquanto, os preços ainda estão em segredo, mas a promessa é de que esses SUVs cheguem com valores bem competitivos, prontos para conquistar os amantes de carros elétricos por aqui. Então, provavelmente, em breve você poderá ver um desses modelos nas ruas, e quem sabe até aproveitar suas inovações na hora de dirigir!