Previsão do tempo para este domingo em Curitiba

Neste domingo, 10 de setembro, a cidade de Curitiba terá um dia ensolarado, ideal para atividades ao ar livre. O tempo deverá ser firme, com céu claro e temperaturas agradáveis ao longo do dia.

As temperaturas variarão entre uma mínima de 4,4°C e uma máxima de 17,6°C, proporcionando uma amplitude térmica confortável. A umidade relativa do ar ficará em torno de 69%, o que ajuda a manter a sensação de bem-estar durante o dia. A visibilidade será boa, alcançando cerca de 10 km, o que também é um incentivo para os moradores aproveitarem o dia livre.

Além disso, não há previsão de chuva para hoje, o que garante um dia seco e ensolarado. Os ventos serão fracos, com velocidade máxima de aproximadamente 9,7 km/h, não causando desconforto à população. Esse cenário estável é favorável, pois evita problemas como inundações e temporais.

Outro ponto a ser destacado é a presença da lua cheia, que iluminou o céu durante a noite com 100% de sua luminosidade. O nascer do sol está previsto para as 6h49 e o pôr do sol ocorrerá às 17h56, oferecendo um bom equilíbrio de luz natural ao longo do dia.

Para o início da semana, na segunda-feira, 11 de setembro, a previsão é de que as temperaturas permaneçam semelhantes, com mínima de 4,4°C e máxima subindo para cerca de 18°C. O tempo continuará ensolarado e agradável, com umidade relativa confortável e sem expectativa de chuvas ou ventos fortes.

Na terça-feira, 12 de setembro, a temperatura máxima pode atingir 19°C, enquanto a mínima deve se manter próxima aos 5°C. A estabilidade do clima promete favorecer tanto a rotina dos moradores quanto a de visitantes na cidade.