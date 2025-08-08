Proposta pode reduzir custo da CNH em até 75%

O governo federal está de olho em uma novidade que pode mudar a forma como a gente tira a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. A proposta, defendida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, pode eliminar a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja se habilitar nas categorias A (motos) e B (carros). Na prática, isso pode reduzir bastante o custo da habilitação, que hoje gira em torno de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Imagine, isso poderia baixar para algo entre R$ 750 e R$ 1 mil! Uma baita economia que, segundo estimativas, poderia somar R$ 9 bilhões por ano para os brasileiros.

Mas calma, não pense que tudo vai mudar de uma hora para outra. As provas teórica e prática realizadas nos Detrans continuariam obrigatórias, garantindo que a gente não esqueça o básico na hora de encarar o trânsito. E você sabe como é: a teoria é sempre uma base fundamental, mesmo que a prática faça toda a diferença.

Agora, segundo essa ideia em estudo, o candidato teria muito mais liberdade para se preparar. Imagine aprender a parte teórica com o material digital oferecido pela Senatran, em cursos presenciais nos CFCs (Centros de Formação de Condutores) ou até mesmo por meio do ensino à distância em empresas credenciadas. Isso é algo que combina muito com a correria do dia a dia, não é mesmo?

E as aulas práticas também teriam uma cara nova. Esqueça a carga horária mínima obrigatória, porque agora seria você quem decidiria como treinar. Para isso, você poderia contratar instrutores independentes, desde que sejam credenciados pelos Detrans, que passariam por cursos online autorizados. Ah, e não se esqueça que o exame toxicológico será obrigatório para novos motoristas nas categorias A e B, então é bom ficar atento a isso.

Essa proposta se inspira em modelos de países como Estados Unidos, Canadá, Japão, e outros. Mas não é todo mundo que está tão animado assim. Autoescolas e entidades do setor estão preocupadas e acreditam que, sem uma instrução formal, o número de acidentes pode aumentar.

O projeto ainda está em análise na Casa Civil e, se tudo correr bem, vai ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Apesar de estarmos na expectativa, ainda não há um prazo definido para que isso tudo comece a valer. Mas uma coisa é certa: mudanças estão no ar e, com elas, novas possibilidades para quem sonha em colocar o pé na estrada.