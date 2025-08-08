Desconto para PcD no Volkswagen T-Cross chega a R$ 38,8 mil

O Volkswagen T-Cross Highline está com um desconto incrível, muito maior do que o que rolou na promoção de julho. Agora, na modalidade de vendas diretas, as pessoas com deficiência que se enquadram nas condições vão conseguir levar para casa a versão topo de linha com isenção total de IPI e um bônus extra interessante que a fabricante está oferecendo.

Entre as novidades para a linha 2026, a central multimídia se modernizou e agora inclui 15 aplicativos. É isso mesmo! Tem internet integrada e várias funções úteis como travar e destravar o carro à distância, localizar o veículo em tempo real e até mesmo ativar o modo manobrista. Imagine facilitar a vida nas manobras apertadas do dia a dia.

Com a tabela marcando R$ 187.490, a versão Highline 250 TSI sai por R$ 148.665,54 para PcD, um descontão de R$ 38.824,46! Isso é bem mais do que os valores apresentados em julho. O portal Fipe Carros confirmou os números com a concessionária Norpave, mas lembre-se: esses preços podem variar um pouquinho dependendo da região.

Falando em vendas, de acordo com a Fenabrave, o Volkswagen T-Cross foi um verdadeiro sucesso, emplacando 44.532 unidades no primeiro semestre de 2025, liderando o segmento dos SUVs. Para você ter uma ideia, o Honda HR-V ficou em segundo lugar com 32.004 unidades, e o Hyundai Creta na sequência com 31.182 unidades.

Sob o capô, o T-Cross Highline é equipado com um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, entregando 150 cv e um torque de 25,5 kgfm. Essa configuração é exclusiva da versão Highline e Extreme, combinada com um câmbio automático de seis marchas que proporciona uma experiência suave e cheia de resposta.

No quesito equipamentos, o T-Cross Highline não decepciona. Ele vem com painel digital de 10,25”, rack de teto prateado e até seis airbags. O ar-condicionado digital Climatronic também é destaque, garantindo conforto em qualquer clima.

Mais algumas funcionalidades bem interessantes: carregador de celular por indução, controle adaptativo de velocidade e distância, uma central multimídia VW Play Connect de 10,1” com internet dedicada e uma série de assistentes que fazem a diferença no dia a dia. Desde o detector de fadiga até a direção elétrica, cada detalhe do T-Cross foi pensado para tornar a experiência de dirigir mais segura e agradável.

Para quem está de olho na aquisição do T-Cross Highline, aqui está um resumo dos preços e descontos disponíveis:

Volkswagen T-Cross Highline para PcD em agosto de 2025: