Parceria entre GM e Hyundai traz benefícios ao mercado brasileiro

General Motors e Hyundai decidiram unir forças para criar uma nova linha de carros pensada especialmente para o nosso continente, a América Central e do Sul. Eles vão desenvolver cinco modelos, incluindo hatches, SUVs e as queridinhas picapes compactas e médias. Agora, se você é um apaixonado por carros, provavelmente já está pensando nas possíveis novidades que isso traz para o nosso mercado.

Vamos falar primeiro dos modelos que podemos esperar: Onix/HB20 e Tracker/Creta estão nesse pacote. Além disso, a Hyundai também deve se envolver no desenvolvimento de veículos voltados para concorrentes da Montana e da S10. Vale destacar que, por enquanto, a parceria não menciona os sedãs Onix Plus e HB20S, e aqueles SUVs menores que a Chevrolet deve lançar em breve, como o Pulse, Tera ou Kardian, também ficam fora desse jogo. A expectativa é que, quando tudo estiver rodando, as duas marcas produzam cerca de 800 mil carros por ano. Isso é bastante carro na estrada!

Plataforma GEM e eletrificação

Os modelos que a Chevrolet oferece aqui, como o Onix, Tracker e Montana, são baseados na plataforma GEM, que foi criada em parceria com a SAIC na China. Com a transformação do mercado por lá e as vendas em queda, essa estrutura passa por reestruturações para focar em modelos com mais sofisticação. No Brasil, o Tracker ainda está na lista, mas sua continuidade é incerta, o que justifica essa aliança com a Hyundai.

Para a General Motors, não ter a China como base significa um aumento nos custos para desenvolver novos modelos, especialmente os que não vendem nos Estados Unidos. E com a crescente pressão por eletrificação no Brasil, as marcas precisam inovar. É aí que a Hyundai entra em cena, trazendo sua tecnologia e expertise para o projeto.

Design e desenvolvimento

Uma coisa que precisa ficar clara é que, embora a Hyundai e a GM compartilhem algumas partes e plataformas, cada marca vai manter sua identidade. Ou seja, não espere um Onix que simplesmente é um HB20 com logo diferente. O que está previsto é que a Hyundai cuide do desenvolvimento da linha de compactos, mas cada empresa vai imprimir seu estilo em termos de design e mecânica. Isso inclui o debate sobre motores, especialmente os híbridos — se cada um vai ter os seus próprios ou se vão compartilhar.

E isso tudo deve acontecer entre 2028 e 2030. A Hyundai já está testando uma nova geração do HB20 por aqui e, quem sabe, podemos ver algo promissor para o novo Onix até 2026! As picapes Tracker e Montana também devem estar nessa nova base da Hyundai, totalizando seis modelos totalmente diferentes.

O futuro das picapes

Por outro lado, a General Motors vai se encarregar do desenvolvimento de uma nova picape média, que deve substituir a S10. Essa é um segmento em crescimento cada vez maior, e a Hyundai também vai participar desse jogo. Além de tudo, a eletrificação terá um papel importante, já que a concorrência está acirrada — a Volkswagen, por exemplo, está se preparando para lançar uma nova Amarok híbrida em 2027.

E não se preocupe: essa parceria não deve interferir nas fábricas que as montadoras já têm, como em Piracicaba (SP) para a Hyundai e as de São Caetano, Gravataí e Joinville para a Chevrolet. Vai que a gente garante a produção de carros do jeito que a gente gosta, e com a qualidade que esperamos!