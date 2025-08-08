Show de Ana Castela em Barretos vai ao ar na TV Globo

A TV Globo está intensificando sua conexão com a música sertaneja ao anunciar uma abrangente cobertura da tradicional Festa do Peão de Barretos, que ocorrerá neste mês. No dia 23 de agosto, a emissora vai transmitir ao vivo, logo após o programa Altas Horas, o show de Ana Castela, uma das artistas mais populares da nova geração do sertanejo.

A apresentação será feita por Rafa Kalimann e Kenya Sade, que estarão no local do evento para trazer todos os detalhes da festa aos telespectadores. Essa cobertura faz parte de uma estratégia da Globo para dar mais espaço à música sertaneja em sua grade de programação, destacando grandes eventos e artistas do gênero.

Além do show principal, os canais Multishow e Globoplay também irão exibir, em tempo real, as apresentações de Zé Neto e Cristiano, assim como de Nattan, artistas muito populares com grandes públicos. No sábado seguinte, dia 30 de agosto, a Globo apresentará um compacto com os melhores momentos das performances de Zé Neto e Cristiano e Nattan, permitindo que os telespectadores vejam os destaques dos shows.

Durante os dias da festa, vários programas da emissora apresentará conteúdos exclusivos relacionados ao evento. Estão programadas entradas ao vivo, reportagens especiais, entrevistas com os artistas e uma cobertura dos bastidores da Festa de Barretos em programas como Encontro com Patrícia Poeta, Mais Você e É de Casa.

A expectativa é que a festa atraia cerca de 1 milhão de pessoas ao longo dos dias de evento. A direção da transmissão ao vivo ficará a cargo de Celso Bernini, enquanto a direção artística geral é de Joana Thimoteo, que é responsável pelo segmento de música na emissora.