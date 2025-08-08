Fiat oferece Pulse T200 AT com desconto para PcD em agosto

O Fiat Pulse T200 AT, na imponente cor Preto Vulcano, está chegando com tudo na linha 2025/2026. Se você está de olho em um SUV zero km e sem opcionais, essa é uma boa pedida, especialmente para quem se enquadra nas condições de compra para pessoas com deficiência (PcD). A promoção está valendo agora, começando em 6 de agosto e indo até 3 de setembro de 2025, ou até que os 20 exemplares disponíveis sejam vendidos—o que acontecer primeiro.

O preço sugerido para o público em geral é de R$ 116.990,00. Mas, para quem tem direito à isenção de impostos, a compra pode ser feita por apenas R$ 101.215,00. Ou seja, uma economia considerável de R$ 15.775,00!

Quem é fã de números vai gostar de saber que, segundo a Fenabrave, no primeiro semestre de 2025 foram vendidas 20.268 unidades do Fiat Pulse. Para efeito de comparação, o novo Volkswagen Tera vendeu apenas 2.750 unidades, e o Renault Kardian também se destacou com 10.284 vendas. Isso mostra que o Pulse realmente encontrou seu espaço nas ruas.

Agora, falando um pouco sobre o motor: sob o capô do Fiat Pulse T200 AT, encontramos um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, entregando até 130 cv e torque de 20,4 kgfm. É um conjunto que promete bom desempenho, especialmente se você costuma enfrentar o trânsito nas grandes cidades. O câmbio automático CVT com sete marchas simuladas se encaixa bem no perfil, oferecendo uma condução suave e eficiente.

Na parte externa, ele vem com rodas de liga leve aro 16, enquanto o interior não decepciona. O painel digital de 3,5″ é super prático, e a central multimídia de 8,4” com tecnologia sem fio para Apple CarPlay e Android Auto faz toda a diferença no dia a dia. Imagine ter seu playlist favorito em um toque, enquanto você curte a estrada ou enfrenta o trânsito.

E para quem já ficou na dúvida se está com os pneus calibrados, o monitoramento da pressão dos pneus (iTPMS) é um recurso que ajuda bastante nesse aspecto, evitando aquela surpresinha na estrada.

Com todos esses detalhes, o Fiat Pulse T200 AT se mostra uma opção bem equilibrada, perfeita para quem busca conforto, tecnologia e um bom custo-benefício no segmento de SUVs. Se você gosta de dirigir um carro que combina estilo e praticidade, vale a pena dar uma olhada mais de perto.