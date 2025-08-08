Cadillac mantém planos de ser 100% elétrica no Brasil

A Cadillac, aquela marca de luxo que todo mundo admira, decidiu mudar os rumos de sua eletrificação. Recentemente, a empresa abandonou a ideia de se tornar 100% elétrica e divulgou isso em um memorando para o UAW, o sindicato que representa os trabalhadores das indústrias automotiva, aeroespacial e agrícola nos Estados Unidos e Canadá.

A nova geração do SUV XT5, que lançou sua primeira versão em 2017, vai continuar com motor a combustão. O plano da Cadillac era eletrificar toda a sua linha até 2030, mas parece que a demanda por carros elétricos deu uma esfriada. Com isso, a marca está mudando a estratégia e decidiu continuar com um motor a gasolina, além de possivelmente lançar uma versão híbrida leve.

Essa decisão pode surpreender alguns. Nos últimos anos, a GM vinha apresentando a Cadillac como a vitrine da transição para a eletricidade, trazendo modelos como o Lyriq e o Escalade IQ. Agora, enquanto o XT4 e o XT6 saem de cena, o XT5, que ainda é um dos mais vendidos da marca, garante seu espaço na linha com motor convencional.

### O Que Esperar do Novo XT5

Ainda não sabemos exatamente como será o visual da nova geração do XT5. No entanto, há boas expectativas de que o design siga as tendências do modelo chinês que foi atualizado recentemente. A base do carro deve continuar a mesma, mas podemos esperar modificações que aprimorem o estilo e o interior, algo que sempre conta nos modelos de luxo. O mais interessante é que essa decisão mostra que a GM está buscando mais flexibilidade, mesmo depois de tanto investimento na sua nova plataforma elétrica, a Ultium.

### Cadillac no Brasil: Somente Elétricos

E enquanto a Cadillac muda seus planos globalmente, no Brasil a história é bem diferente. A marca se prepara para estrear aqui com uma linha totalmente elétrica. Durante o WEC, que ocorreu em julho, os SUVs elétricos Lyriq e Optiq já mostraram suas caras por aqui, em imagens que foram divulgadas. Esses modelos estão em fase final de validação e devem ser os primeiros a desembarcar no Brasil, embora a data de lançamento ainda não esteja clara.

O Lyriq, por exemplo, vai ser importado dos EUA e vem equipado com um motor de 522 cv e autonomia de 513 km. Já o Optiq, menor e mais acessível, será produzido no México, trazendo um motor de 304 cv e alcance de até 486 km. Ambos utilizam a plataforma Ultium, que também está presente em outros modelos elétricos da GM, como o Blazer EV.

Esses lançamentos marcam um retorno da Cadillac ao Brasil, mas agora com a abordagem totalmente elétrica, algo que pode ser bem interessante para quem curte tecnologia e mobility sustentável. Afinal, quem não sonha em ter um SUV que combina potência e eficiência, sem abrir mão do conforto e da sofisticação? É isso que a Cadillac promete trazer para o nosso mercado.