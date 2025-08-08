Toyota Yaris Cross alcança nota máxima em teste da ASEAN NCAP

O Toyota Yaris Cross está chegando ao Brasil em novembro e já tem uma grande notícia: conquistou a nota máxima no teste de segurança do Programa ASEAN NCAP. Isso mesmo, cinco estrelas! Para quem se preocupa com segurança, essa é uma garantia e tanto de proteção para todos, desde adultos até crianças e até motociclistas. Além disso, conta com sistemas de assistência super modernos.

Esse SUV compacto foi testado em quatro categorias importantes: proteção para ocupantes adultos e crianças, assistência à segurança e segurança para motociclistas. O destaque foi a estabilidade da cabine e a proteção ao peito dos ocupantes, o que é ótimo para quem costuma enfrentar ruas esburacadas ou até uma estrada mal conservada.

Produzido em Sorocaba, o Yaris Cross vem com uma plataforma moderna, a DNGA, que é derivada da arquitetura do Corolla. Ele vai substituir os modelos Yaris hatch e sedã, e promete brigar de frente com grandes nomes do mercado, como Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Ou seja, quem procura espaço e conforto, vai encontrar boas opções aqui.

No Brasil, o Yaris Cross vai vir em três versões: XS, XLS e a híbrida XLS Hybrid. E não pense que o modelo de entrada deixa a desejar! Ele já vem equipado com seis airbags, controle de estabilidade, central multimídia e um alerta de colisão com frenagem automática. A versão intermediária acrescenta bancos em couro, ar-condicionado digital e ainda tem carregador por indução. E se você optar pela versão híbrida, prepare-se para ter teto solar panorâmico e câmeras 360°!

Agora, vamos falar de algo que muitas pessoas que dirigem por aí valorizam: o porta-malas. O Yaris Cross traz um espaço de 471 litros, um dos maiores da categoria, ideal para quem gosta de viajar ou fazer compras em família. Mesmo a versão híbrida mantém esse bom espaço, o que é um diferencial.

Em relação à motorização, teremos um motor 1.5 flex com até 110 cv nas versões convencionais e um sistema híbrido que combina um motor 1.5 ciclo Atkinson com um motor elétrico, totalizando 115 cv. Isso é perfeito para reduzir o consumo, especialmente em cidades grandes e com trânsito pesado.

A Toyota investiu R$ 1,63 bilhão para modernizar suas fábricas em Sorocaba e Porto Feliz, e ainda oferece até dez anos de garantia para o Yaris Cross, desde que as revisões sejam feitas na rede autorizada. Isso demonstra a confiança que a montadora tem em seu produto.

Embora os preços ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que fiquem entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Portanto, o Yaris Cross é uma aposta promissora para quem procura um SUV bom, bonito e seguro para 2025.