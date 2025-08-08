Ford postergou lançamento dos elétricos F-150 e E-Transit para 2028

A Ford decidiu adiar a produção de dois de seus veículos elétricos mais esperados: a nova F-150 Lightning, que promete ser uma picape robusta, e a van elétrica E-Transit. O planejamento original para começar a fabricar esses modelos entre 2026 e 2027 agora foi estendido para 2028. As fábricas que vão tocar esses projetos ficam em Blue Oval City, no Tennessee, e em Ohio. Isso mostra que, mesmo grandes montadoras como a Ford, precisam ajustar suas estratégias.

Esse adiamento é bastante significativo, já que a Ford está mudando seu foco para veículos elétricos menores e mais acessíveis. Essa mudança é uma resposta ao que vem rolando no mercado, onde a gente percebe um crescimento expressivo nos elétricos mais compactos, ótimos para o trânsito urbano e o dia a dia.

Jim Farley, o CEO da Ford, ressaltou que o mercado americano está se inclinando mais para esses carros elétricos menores do que para as gigantes picapes e SUVs. É como quem já pegou um trânsito chato e percebeu que um carro menor faz toda a diferença na hora de manobrar. Enquanto isso, marcas concorrentes, como a Nissan, também estão buscando inovações, como usar a Fórmula E para desenvolver protótipos elétricos.

Neste cenário bem competitivo, a Ford se vê pressionada a não perder espaço. Ela está em busca de alternar para modelos que sejam mais econômicos, alinhados com a crescente demanda por mobilidade elétrica que caiba no bolso do consumidor. Afinal, quem não quer um carro que seja não só eficiente, mas também que não pese tanto na conta?

Olha só, no final de julho, a Ford divulgou os resultados do seu segundo trimestre. Eles mostraram que a divisão de veículos elétricos enfrentou um prejuízo de US$ 1,3 bilhão, mesmo com a receita subindo de forma significativa. A expectativa é que isso chegue a cerca de US$ 5,5 bilhões em 2025, tudo por conta dos elevados custos de produção. Não é fácil colocar um carro novo na estrada com preços acessíveis, né?

Com isso, Farley também anunciou um evento especial para 11 de agosto, que ele chamou de “momento Modelo T” da Ford, comparando ao famoso carro que revolucionou a indústria automotiva. Um momento de renovação, onde eles devem revelar novos elétricos e tecnologias, focando em garantir que cada vez mais brasileiros possam aproveitar as vantagens de um carro com motor elétrico.

A Ford está se posicionando para entrar de forma mais competitiva no mercado global de veículos elétricos, tudo isso enquanto vemos um aumento nas vendas do Ford Territory, que na última medição registrou um crescimento de 1.137% nas vendas de julho. Então, estamos todos ansiosos para ver como será essa nova fase da Ford, sempre visando eficiência e custo-benefício.