Quer proteger sua casa de energias negativas? Coloque uma destas plantas bem na entrada

Algumas plantas, segundo crenças populares, podem fazer o controle energético da casa, mantendo tudo que é negativo para fora.
Em meio ao caos das cidades, ao estresse do dia a dia e às tensões constantes que permeiam os lares, muitas pessoas buscam maneiras de purificar o ambiente e atrair boas vibrações. Nesse cenário, a natureza se mostra uma grande aliada, e as plantas ocupam lugar de destaque.
Além de decorarem os espaços e melhorarem a qualidade do ar, algumas espécies também atuam como verdadeiros filtros energéticos. Essas plantas absorvem ou bloqueiam energias densas, criando um clima mais leve, harmônico e protegido dentro de casa.
Com raízes profundas tanto na tradição popular quanto em práticas espirituais e culturais diversas, elas ajudam a manter o equilíbrio emocional e fortalecem o bem-estar das pessoas que convivem no ambiente. Com isso, torna-se essencial conhecer as espécies certas e saber como cultivá-las.
Neste artigo, você confere:
6 plantas que afastam energias negativas do seu lar
Diversas culturas ao redor do mundo acreditam no poder das plantas para afastar energias negativas e proteger a casa contra influências ruins. Algumas espécies, inclusive, são tradicionalmente utilizadas em rituais de purificação e harmonia.
Saiba mais: GWM começa a produzir o Haval H6 em 15 de agosto
Espada-de-São-Jorge
A espada-de-São-Jorge é uma das plantas mais populares quando o assunto envolve proteção energética. Com folhas longas e pontiagudas, ela simboliza força, coragem e corte de más influências e negatividades.
Muitos acreditam que a planta atua como um escudo natural, bloqueando energias negativas logo na entrada da casa. Para aproveitar seu potencial, o ideal é posicioná-la perto da porta de entrada ou em locais de maior circulação de pessoas.
Arruda
A arruda é amplamente conhecida por sua capacidade de neutralizar inveja, mau-olhado e vibrações pesadas. Seu aroma forte e suas propriedades energéticas fazem dela uma planta frequentemente utilizada em banhos, defumações e rituais de limpeza espiritual.
Alecrim
Além de ser uma erva aromática poderosa na culinária, o alecrim também atua como uma planta espiritual de purificação e vitalidade. Ele eleva as vibrações da casa e combate a estagnação emocional. Seu perfume refrescante estimula a mente e o foco, favorecendo ambientes produtivos e alegres.
Manjericão
O manjericão carrega consigo o simbolismo de prosperidade, proteção e purificação. Por isso, muitas tradições espirituais utilizam essa planta para atrair abundância e espantar energias densas. Seu uso não se limita à alimentação, já que pode ser cultivado em pequenos vasos e colocado próximo a janelas.
Pimenteira
A pimenteira é conhecida por sua intensa energia de combate ao mau-olhado e à inveja. Seus frutos vermelhos simbolizam fogo e transmutação, sendo capazes de transformar vibrações negativas em positivas. Como possui uma energia mais intensa, o ideal é deixá-la em áreas externas ou sacadas.
Lírio-da-paz
O lírio-da-paz, com suas flores delicadas e aparência serena, simboliza equilíbrio, harmonia e tranquilidade. Ele é capaz de absorver tensões e reduzir a carga emocional negativa do ambiente. Por isso, se mostra ideal para quartos, salas de meditação ou locais onde se busca paz interior.
Veja mais: Se você tem 4 destes 6 sintomas, é bom se preocupar: pode ser depressão
Como cuidar bem dessas plantas?
Para garantir que as plantas cumpram sua função energética e permaneçam saudáveis, é fundamental manter alguns cuidados básicos no dia a dia. Veja a seguir dicas essenciais para cultivar essas espécies da melhor forma possível:
- Escolha vasos com boa drenagem: Evite o acúmulo de água nas raízes, utilizando vasos com furos e camadas de drenagem com pedras ou argila expandida.
- Mantenha o solo sempre adequado: Utilize substratos de qualidade e específicos para cada tipo de planta, evitando excesso de umidade ou ressecamento.
- Posicione as plantas conforme a necessidade de luz: Observe se a espécie prefere sol pleno, meia-sombra ou sombra total e adapte o local de cultivo conforme essa necessidade.
- Realize podas e limpezas regulares: Remova folhas secas, galhos mortos e sujeiras que possam se acumular nos vasos para manter a energia sempre fluindo.
- Mentalize boas energias ao regar: Transforme o ato de cuidar das plantas em um momento de conexão, regando com atenção e gratidão, o que reforça a troca energética positiva.
Veja mais: Infiniti QX80 2026 apresenta versão Sport com visual escurecido