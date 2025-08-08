Preço e ficha técnica dos carros na tabela Fipe

O Honda HR-V Touring 2026 chegou com tudo como a versão mais completa desse SUV compacto que a gente adora aqui no Brasil. Para quem já é fã da marca, a nova carinha dele traz um design renovado, especialmente na parte da frente. Ganhou uma nova grade, lanternas com tecnologia LED e uma central multimídia que ficou muito mais moderna. E o preço? Está na casa dos R$ 209.900.

A central multimídia do HR-V agora conta com uma tela de 8 polegadas. Uma baita melhoria, com uma imagem mais nítida e um design mais clean, tudo isso mantendo os botões físicos. Afinal, quem já precisou ajustar o ar-condicionado enquanto dirige sabe como esses comandos ainda são uma mão na roda.

O motor dessa versão é um 1.5 turbo, que, mesmo com a suavização das regras do PL8, manteve os mesmos 177 cavalos e um torque de 24,5 kgfm. O câmbio é automático CVT e ainda tem as aletas atrás do volante para quem adora pegar a direção nas próprias mãos.

E se você acha que não há muito movimento no mercado, dá uma olhada nos números da Fenabrave: entre janeiro e julho de 2025, o HR-V emplacou 36.090 unidades. O Volkswagen T-Cross se destacou como o mais vendido nesse período, com 53.554 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e, logo depois, o Toyota Corolla Cross.

Itens de série do Honda HR-V Touring 2026

Essa versão do HR-V é bem equipada: conta com ponteira dupla de escapamento, rodas de 18 polegadas, modo Sport e uma grade com design em colmeia. Os faróis de neblina são de LED e ele ainda vem com um sensor de estacionamento na frente, trazendo muito mais conforto na hora de estacionar.

Falando em conforto, o HR-V vem com ar-condicionado digital de duas zonas, sensor de chuva e retrovisor interno eletrocrômico, que é ótimo para evitar aquele ofuscamento no olhar à noite. Os bancos de couro trazem um toque de sofisticação e, para facilitar a vida, o porta-malas tem abertura elétrica e sensor de aproximação.

A segurança também é um ponto forte: são airbags frontais, laterais e de cortina, frenagem automática de emergência, e controle de velocidade adaptativo. O banco do motorista tem ajustes elétricos e, para os amantes de tecnologia, ele ainda conta com a partida remota do motor pela chave, lanternas de LED e um sistema de pisca-sequencial na dianteira.

Ficha Técnica do Honda HR-V Touring 2026

Vamos dar uma olhadinha mais de perto na ficha técnica desse SUV:

Motor: 1.5 DI i-VTEC

1.5 DI i-VTEC Câmbio: CVT (automático)

CVT (automático) Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 177 cv a 6000 rpm

177 cv a 6000 rpm Torque: 24,5 kgfm a 1700 rpm

24,5 kgfm a 1700 rpm Consumo Cidade: 7,9 km/l (E) / 11,3 km/l (G)

7,9 km/l (E) / 11,3 km/l (G) Consumo Estrada: 8,8 km/l (E) / 12,6 km/l (G)

8,8 km/l (E) / 12,6 km/l (G) Comprimento: 4385 mm

4385 mm Largura: 1790 mm

1790 mm Altura: 1590 mm

1590 mm Entre-eixos: 2610 mm

2610 mm Capacidade do tanque: 50 litros

50 litros Capacidade de bagagem: 354 litros

354 litros Peso Líquido: 1422 kg

1422 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 225/50 R18

Liga leve, 225/50 R18 Garantia total: 36 meses

Com esse estilo moderno e tecnologias que facilitam o dia a dia, o Honda HR-V Touring 2026 certamente promete deixar muita gente apaixonada ao volante.