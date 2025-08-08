Preço e ficha técnica dos carros na tabela Fipe

O Honda HR-V Touring 2026 chegou com tudo como a versão mais completa desse SUV compacto que a gente adora aqui no Brasil. Para quem já é fã da marca, a nova carinha dele traz um design renovado, especialmente na parte da frente. Ganhou uma nova grade, lanternas com tecnologia LED e uma central multimídia que ficou muito mais moderna. E o preço? Está na casa dos R$ 209.900.
A central multimídia do HR-V agora conta com uma tela de 8 polegadas. Uma baita melhoria, com uma imagem mais nítida e um design mais clean, tudo isso mantendo os botões físicos. Afinal, quem já precisou ajustar o ar-condicionado enquanto dirige sabe como esses comandos ainda são uma mão na roda.
O motor dessa versão é um 1.5 turbo, que, mesmo com a suavização das regras do PL8, manteve os mesmos 177 cavalos e um torque de 24,5 kgfm. O câmbio é automático CVT e ainda tem as aletas atrás do volante para quem adora pegar a direção nas próprias mãos.
E se você acha que não há muito movimento no mercado, dá uma olhada nos números da Fenabrave: entre janeiro e julho de 2025, o HR-V emplacou 36.090 unidades. O Volkswagen T-Cross se destacou como o mais vendido nesse período, com 53.554 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e, logo depois, o Toyota Corolla Cross.
Itens de série do Honda HR-V Touring 2026
Essa versão do HR-V é bem equipada: conta com ponteira dupla de escapamento, rodas de 18 polegadas, modo Sport e uma grade com design em colmeia. Os faróis de neblina são de LED e ele ainda vem com um sensor de estacionamento na frente, trazendo muito mais conforto na hora de estacionar.
Falando em conforto, o HR-V vem com ar-condicionado digital de duas zonas, sensor de chuva e retrovisor interno eletrocrômico, que é ótimo para evitar aquele ofuscamento no olhar à noite. Os bancos de couro trazem um toque de sofisticação e, para facilitar a vida, o porta-malas tem abertura elétrica e sensor de aproximação.
A segurança também é um ponto forte: são airbags frontais, laterais e de cortina, frenagem automática de emergência, e controle de velocidade adaptativo. O banco do motorista tem ajustes elétricos e, para os amantes de tecnologia, ele ainda conta com a partida remota do motor pela chave, lanternas de LED e um sistema de pisca-sequencial na dianteira.
Ficha Técnica do Honda HR-V Touring 2026
Vamos dar uma olhadinha mais de perto na ficha técnica desse SUV:
- Motor: 1.5 DI i-VTEC
- Câmbio: CVT (automático)
- Tração: Dianteira
- Potência: 177 cv a 6000 rpm
- Torque: 24,5 kgfm a 1700 rpm
- Consumo Cidade: 7,9 km/l (E) / 11,3 km/l (G)
- Consumo Estrada: 8,8 km/l (E) / 12,6 km/l (G)
- Comprimento: 4385 mm
- Largura: 1790 mm
- Altura: 1590 mm
- Entre-eixos: 2610 mm
- Capacidade do tanque: 50 litros
- Capacidade de bagagem: 354 litros
- Peso Líquido: 1422 kg
- Rodas e Pneus: Liga leve, 225/50 R18
- Garantia total: 36 meses
Com esse estilo moderno e tecnologias que facilitam o dia a dia, o Honda HR-V Touring 2026 certamente promete deixar muita gente apaixonada ao volante.