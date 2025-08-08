“Dias perfeitos” chega ao Globoplay com suspense psicológico

No dia 14 de agosto, a plataforma Globoplay lança a série “Dias Perfeitos”, um thriller psicológico que é uma adaptação do livro homônimo de Raphael Montes. A série é criada por Claudia Jouvin e dirigida por Joana Jabace, e apresenta uma trama envolvente que examina a interação entre dois personagens com visões de mundo opostas.

A protagonista, Clarice, interpretada por Julia Dalavia, é uma jovem cheia de curiosidade e liberdade. Filha de Helena (vivida por Fabiula Nascimento) e Gustavo (interpretado por Felipe Camargo), ela cresceu em um ambiente que valoriza a descoberta e o pensamento independente. Clarice é estudiosa de História da Arte e também trabalha na escrita de um filme chamado Dias Perfeitos. Sua personalidade vibrante e ousada atrai Téo, personagem de Lee Taylor, durante um encontro em um churrasco.

A vida de Clarice é marcada não apenas por suas ambições, mas também por um relacionamento afetivo e complexo com Breno (atuado por Élzio Vieira) e uma amizade profunda com Laura (interpretada por Julianna Gerais). A autora define Clarice como uma jovem encantadora e inteligente, destacando que suas relações são profundas e servem como um alicerce emocional na vida da protagonista.

A tensão da narrativa aumenta quando, em um gesto impulsivo, Clarice beija Téo para provocar ciúmes em Breno. Este ato desperta em Téo uma obsessão por Clarice, levando-o a sequestrá-la, na esperança de que ela eventualmente retribua seus sentimentos. Julia Dalavia fala sobre o desafio de dar vida a Clarice, ressaltando a intensa carga emocional e a necessidade de manter altos níveis de tensão ao longo da série.

A diretora Joana Jabace enfatiza que a série foi criada para permitir que o público entenda ambos os personagens. Ela explica que a narrativa oferece um equilíbrio entre as perspectivas de Téo e Clarice, tornando a experiência mais rica. João busca representar a visão de cada personagem sem julgá-los, permitindo que o público se conecte de maneiras diversas com suas histórias.

No total, a série contará com seis episódios, começando com os quatro primeiros, que serão lançados em agosto, seguidos de dois novos episódios que chegarão nos dias 21 e 28 do mesmo mês. O elenco também conta com nomes como Debora Bloch, Clarissa Pinheiro, Teca Pinheiro, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro. Os roteiros são elaborados por Claudia Jouvin, Dennison Ramalho e Yuri Costa.