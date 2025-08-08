Fiat Titano Volcano 2026 oferece desconto de R$ 48,8 mil para CNPJ

A Fiat Titano Volcano Multijet Turbodiesel, ano modelo 2025/2026, na charmosa cor Preto Vulcano, trouxe boas notícias para microempresas e produtores rurais. Eles podem aproveitar uma oferta especial de compra via vendas diretas, onde os preços estão mantidos como os de julho, mas com um belo desconto.

Vale lembrar que essa oferta não é para pessoas físicas ou para aqueles que se encaixam nas categorias de PCD, taxistas, ou empresas maiores. O prazo para garantir essa vantagem termina em 3 de setembro de 2025, então se você tem um CNPJ ativo e está pensando na compra, não vacila!

O preço completo sugerido para a versão Volcano é de R$ 263.990, mas quem compra com o desconto paga apenas R$ 215.099,05. Isso significa uma economia significativa de quase R$ 49 mil! Para quem busca potência e eficiência, essa é uma excelente proposta.

Vendas e Concorrência

Entre janeiro e julho de 2025, a Fiat Titano emplacou 4.401 unidades. Embora o número seja relevante, ela ainda está bem atrás dos concorrentes diretos. Para você ter uma ideia, a Toyota Hilux liderou com 28.522 veículos vendidos, seguida pela Ford Ranger e a Chevrolet S10.

O que há de novo?

A grande inovação dessa linha é a chegada do motor 2.2 turbodiesel. Ele traz a mesma capacidade de carga da versão anterior, ou seja, até 1.020 kg, e oferece 1.314 litros de espaço no compartimento traseiro. Esse motor também é encontrado em modelos como Jeep Commander e Fiat Toro, gerando 200 cavalos de potência a 3.500 rpm e um torque bem divertido de 45,9 kgfm a partir de 1.500 rpm. Com essa máquina, a Titano acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos.

Conectividade e Segurança

A Fiat Titano Volcano 2026 vem com uma central multimídia de 10 polegadas, que é uma mão na roda para quem não vive sem a tecnologia. Com compatibilidade total com Android Auto e Apple CarPlay, além de conexão Bluetooth, dá para atender chamadas e ouvir suas playlists com facilidade enquanto dirige.

No quesito segurança, ela não decepciona. Vem equipada com seis airbags, que incluem frontais, laterais e de cortina, além de outros recursos como câmera de ré, direção elétrica e freios a disco nas quatro rodas. Tudo para deixar seus trajetos mais tranquilos.

Resumindo

Se você está de olho na Fiat Titano Volcano 2026 para seu negócio, saiba que é uma opção que combina potência, conforto e tecnologia de ponta, sem deixar o bolso tão vazio.

Então, é hora de pesquisar, acelerar e garantir sua oferta!