Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Jeep Compass Longitude 2026 finalmente deu as caras no Brasil e trouxe uma novidade que chama a atenção: o preço ficou R$ 19 mil mais barato, agora saindo por R$ 192.990. Isso significa que ele se enquadra no limite de isenção do IPI, que é válido para veículos até R$ 200 mil. Uma boa notícia para quem sonha em ter um SUV potente sem estourar o orçamento.

Historicamente, o Compass foi um dos SUVs médios mais vendidos do país, mas a concorrência está acirrada. O Toyota Corolla Cross, por exemplo, vem tomando seu espaço no mercado. Desde sua chegada em 2016, o Compass já emplacou mais de 500 mil unidades, o que é impressionante!

No que diz respeito ao desempenho, a versão Longitude vem equipada com um motor 1.3 turbo flex (T270), que entrega até 176 cavalos e um torque de 27,5 kgfm. Não é preciso ser um expert para notar que esse motor tem fôlego! Com uma transmissão automática de seis marchas, o modelo alcança de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. Isso é especialmente útil quando você precisa fazer uma ultrapassagem rápida na estrada ou sair do congestionamento.

Falando em consumo, o Inmetro deixou claro que, com etanol, o Compass faz cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Se você optar por gasolina, os números melhoram um pouco, chegando a 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada. Quem dirige muito em áreas urbanas vai entender a importância de um consumo eficiente!

Itens de série do Jeep Compass Longitude 2026

O Jeep Compass Longitude 2026 não economiza em tecnologia e conforto. Entre os itens de série, você vai encontrar:

Acendimento automático dos faróis , que facilita a vida em situações de pouca luz.

, que facilita a vida em situações de pouca luz. Central multimídia de 10,1″ com suporte a Apple CarPlay e Android Auto , permitindo conexão sem fio, perfeito para quem usa o smartphone como GPS.

com suporte a , permitindo conexão sem fio, perfeito para quem usa o smartphone como GPS. Ar-condicionado automático dual zone , ideal para agradar os passageiros em diferentes climas.

, ideal para agradar os passageiros em diferentes climas. Aviso de mudança de faixa com assistente ativo, uma mão na roda para manter você na linha certa durante viagens longas.

Isso sem contar com os bancos em couro, condução semiautônoma e controle de estabilidade e tração, que fazem uma diferença enorme em segurança e conforto.

Ele também conta com câmera de ré, direção elétrica e um painel de instrumentos Full Digital HD de 10,25″. Para quem gosta de dar um charme, há faróis Full LED com assinatura em LED e rodas de liga leve aro 18″.

O pacote de segurança é robusto: são seis airbags (frontais, laterais e de cortina), sensor de chuva e sensor de estacionamento traseiro, além de um sistema que monitora a pressão dos pneus. Não dá para esquecer do sistema de som Premium Beat, que transforma a estrada em um verdadeiro palco para a sua trilha sonora.

Ficha Técnica do Jeep Compass Longitude 2026

Aqui estão as especificações que podem fazer você se decidir de vez por esse SUV:

Motor: 1.3

1.3 Câmbio: Automática, 6 marchas

Automática, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 185 cv a 5750 rpm (Etanol)

185 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque: 27,5 kgfm a 1750 rpm

27,5 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máxima: 206 km/h

206 km/h Aceleração (0-100 km/h): 9,2 segundos

9,2 segundos Consumo na Cidade: 7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina)

7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina) Consumo na Estrada: 8,7 km/l (Etanol) / 12 km/l (Gasolina)

8,7 km/l (Etanol) / 12 km/l (Gasolina) Comprimento: 4.404 mm

4.404 mm Largura: 1.819 mm

1.819 mm Altura: 1.632 mm

1.632 mm Entre-eixos: 2.636 mm

2.636 mm Altura livre do solo: 209 mm

209 mm Capacidade do tanque de combustível: 55 litros

55 litros Capacidade do porta-malas: 476 litros

476 litros Rodas e Pneus: Liga leve, 225/55 R18

Liga leve, 225/55 R18 Garantia total: 60 meses

Com todos esses detalhes, o Jeep Compass Longitude 2026 está bem equipado para agradar tanto o fã de tecnologia quanto o motorista prático. Cada item parece ter sido pensado para oferecer o máximo de conforto e segurança, seja para a rotina na cidade ou uma viagem mais longa.