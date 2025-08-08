RAM 2500 e 3500 2025 têm aumento de potência e tecnologia

A Ram acaba de apresentar a linha 2025 das suas potentes picapes 2500 e 3500. Com um visual renovado e interior mais sofisticado, essas feras possuem motor Cummins 6.7 ainda mais potente, câmbio automático de oito marchas e uma gama de novas tecnologias, segurança e conforto. Isso tudo para garantir que mantenham a liderança no segmento das picapes grandes aqui no Brasil.

A versão 2500 foca no conforto, equipada com suspensão traseira de molas helicoidais, pronta para suportar até 1.001 kg, além de ser capaz de rebocar até 8.948 kg. Já a 3500 tem outra pegada, ideal para quem precisa de força bruta. Ela vem com feixes de molas, aguentando 1.597 kg na caçamba e rebocando respeitáveis 9.079 kg. Os preços variam, com a 2500 Laramie partindo de R$ 559.990 e a 3500 Longhorn chegando a R$ 679.990. A versão Night Edition da 2500, que estava na linha 2024, não faz mais parte do catálogo, mas ainda dá para encontrar algumas em estoque por aí.

O motor passou por uma grande atualização, com um novo bloco e turbina de geometria variável, entregando impressionantes 436 cv e 149 kgfm de torque — um aumento considerável em relação à versão anterior. E o câmbio de oito marchas? Isso traz um desempenho mais afinado e melhor eficiência, algo que todo motorista vai sentir na hora de acelerar e fazer ultrapassagens.

Design que Chama Atenção

No quesito visual, as picapes vêm com uma grade redesenhada e faróis de LED super modernos, que remetem à força e robustez do modelo. As lanternas também são em LED, e as rodas de 18" com pneus mistos são um show à parte. Os retrovisores agora têm ajuste elétrico e iluminação integrada que facilita na hora de estacionar à noite. E aquele espelho interno digital? Um baita detalhe que faz a diferença! A tampa da caçamba pode ser aberta de forma elétrica, seja pelo controle, painel ou até pelo aplicativo RAM Connect. Praticidade é tudo, especialmente se você já ficou esperando um bom tempo para abrir a caçamba manualmente.

A 3500 ainda traz estribos elétricos, enquanto a 2500 usa estribos fixos — mas isso não diminui em nada a experiência.

Interior Sofisticado

Dentro, tudo foi pensado para o conforto. A partir de apliques que imitam madeira no painel até um console central novinho, a 2500 e a 3500 estão caprichadas. O painel digital de 12,3" colabora com a modernidade, enquanto a central multimídia vertical impressiona com 14,5". E não para por aí: há uma tela adicional de 10,2" para o passageiro, que pode usar para navegação e acessar câmeras. Essas funcionalidades são práticas, especialmente em viagens longas.

Os bancos da frente têm ventilação e aquecimento, enquanto os traseiros têm aquecimento só. O sistema de som que vem na 2500 é da Alpine, com nove alto-falantes, mas se você for para a 3500, prepare-se para o som incrível da Harman Kardon com 16 alto-falantes. E quanto aos assistentes de condução? Tem controle de cruzeiro adaptativo, permanência em faixa e visão 360 graus com oito câmeras. Afinal, quem já ficou em um trânsito complicado sabe como esses recursos ajudam na hora de estacionar.

Desempenho e Dimensões

Para quem é mais visual, aqui vai um panorama das medidas e do peso bruto total de cada modelo:

Medida RAM 2500 RAM 3500 Comprimento (mm) 6.060 6.060 Largura (mm) 2.120 2.120 Altura (mm) 2.040 2.050 Entre-eixos (mm) 3.780 3.780 Peso bruto total (kg) 4.490 5.500

A Ram 2500 é de dar orgulho e a 3500 é um verdadeiro trator! Essas picapes não só entregam força e potência, mas também um toque de sofisticação e tecnologia para quem adora dirigir. Para quem está pensando em um passeio com a família ou em um dia a dia pesado de trabalho, essas picapes seguem reafirmando a sua relevância nas estradas brasileiras.