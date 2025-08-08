GWM Ora 03 tem versão com 315 km de autonomia e preço de R$ 169 mil

A GWM acaba de lançar uma nova versão do seu hatch elétrico ORA 03, chamada BEV58. E a boa notícia é que só estão disponíveis 1.000 unidades desse modelo, o que já dá um toque especial de exclusividade.

Uma das grandes novidades é a bateria de 58 kWh, que permite uma autonomia de até 420 km no padrão europeu WLTP. No padrão Inmetro, ele entrega até 315 km. Para você que busca um carro elétrico que não te deixe na mão na primeira viagem, essa autonomia é uma ótima pedida.

O motor permanece com 171 cavalos, o que garante uma dirigibilidade bastante interessante. Você pode escolher entre modos de condução como o normal, esportivo ou até um estilo mais confortável. E, claro, não podemos esquecer do teto solar panorâmico e dos retrovisores pintados em preto, que dão um charme extra ao visual. O interior é escuro e sofisticado, e conta com algumas tecnologias bem legais, como carregador de celular por indução e um espelho interno que escurece automaticamente.

Segurança em Primeiro Lugar

Quando o assunto é segurança, o ORA 03 BEV58 não decepciona. Vêm com sete airbags, além de uma câmera de 360 graus que ajuda muito nas manobras. Quem já teve que encarar estacionamento apertado sabe o quanto isso faz diferença. Tem também alerta de ponto cego e frenagem automática, que evita acidentes com pedestres e ciclistas. E, para quem costuma fazer longas viagens, o sistema que ajuda a manter o carro na faixa é um baita alívio.

O Preço e as Ofertas

O preço sugerido para essa nova versão é de R$ 169 mil, mas a GWM está oferecendo algumas condições bem interessantes. Você pode financiar o veículo com juros zero ou ganhar seguro grátis. E se você está pensando em trocar seu carro usado, pode receber até R$ 10 mil de desconto na negociação. Ah, e as outras versões do ORA 03 também tiveram ajustes de preços, deixando tudo mais competitivo.

Essa atualização realmente deixa o ORA 03 mais atrativo, especialmente para quem procura um carro elétrico com bom custo-benefício. A GWM tá de olho na concorrência e se esforçando para atender ao que o mercado brasileiro precisa. E, acredite, quem gosta de carro elétrico vai se animar com essa novidade!