Fiat Cronos atinge 250 mil unidades vendidas no Brasil

Desde que chegou ao mercado, o Fiat Cronos conquistou de vez o coração dos brasileiros. É impressionante saber que, em 2025, ele já passou da marca de 250 mil unidades vendidas no país! Produzido lá em Córdoba, na Argentina, esse sedã não é só um sucesso no Brasil, mas também se destaca em vários países da América Latina, sendo o sedã mais vendido da categoria na América do Sul no primeiro semestre deste ano.

Agora, temos novidades com o Cronos 2026! O modelo ganhou uma carinha nova, com uma frente que lembra o design do Grande Panda europeu. Além disso, veio recheado de melhorias tecnológicas e mais itens de segurança. Para quem está de olho, ele já está disponível nas lojas brasileiras em três versões, com preços que variam entre R$ 103.490 e R$ 119.990.

Entre janeiro e julho de 2025, de acordo com dados da Fenabrave, foram emplacadas 16.447 unidades do Cronos. É um número um pouco abaixo de alguns rivais, como o Volkswagen Virtus, que ficou com 21.036 vendas, e o Chevrolet Onix Plus, que emplacou 24.668.

O Fiat Cronos é conhecido não só pelo design moderno, mas também pelo amplo espaço interno e pelo seu porta-malas generoso de 525 litros, o maior da categoria. O visual 2026 traz uma nova grade frontal com blocos em 3D e para-choques que realçam sua presença nas ruas.

Dentro do carro, a modernidade continua! Temos espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, uma central multimídia touchscreen de 7 polegadas e até detalhes como teto escurecido.

Dependendo da versão, o Cronos se destaca ainda mais com itens como controle de estabilidade, direção elétrica progressiva e o sistema Isofix para cadeirinhas. Além disso, conta com airbags frontais, freios ABS com EBD e cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura. Quem é pai ou mãe sabe como isso faz diferença!

Na versão mais simples, a Drive, o carro vem equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv e 10,7 kgfm de torque, combinado com o câmbio manual de cinco marchas. Já na versão Drive 1.3, o Cronos tem o motor 1.3 Firefly aspirado, que entrega até 101 cv e 13,7 kgfm de torque, sempre com um câmbio automático CVT, que simula sete marchas.

Um ponto que não dá para esquecer é o consumo. O Cronos é bastante econômico: nas versões com motor 1.3 Firefly, ele faz até 12,6 km/l com gasolina na cidade. Enquanto isso, o motor 1.0 Firefly pode chegar a 13,4 km/l. Então, dá para rodar mais e gastar menos!

O sucesso do Fiat Cronos não passa despercebido pela indústria automotiva. O modelo já foi premiado em diversas categorias, como “Melhor Compra” pela revista Quatro Rodas e ainda foi reconhecido pelo portal G1 como “Motor Acima de 1.0 e Câmbio Automático”. O sedã se consolida como uma escolha inteligente para quem busca um carro acessível, eficiente e cheio de estilo.