Bolsonaro receberá visitas de familiares no Dia dos Pais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba visitas de mais oito familiares neste domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais. Essa decisão foi divulgada na última sexta-feira, 8 de agosto.

Bolsonaro, que está cumprindo prisão domiciliar, solicitou a permissão para receber sua sogra, sobrinhos, nora e neta, além de outros parentes que não estavam incluídos nas visitas autorizadas anteriormente. Anteriormente, as visitas permitidas incluíam apenas sua esposa, Michelle, uma filha e uma enteada.

As visitas foram parte das medidas cautelares relacionadas ao inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está sendo investigado. Este inquérito apura a suposta atuação do deputado em favor do governo dos Estados Unidos, na época de Donald Trump, para promover retaliações contra o governo brasileiro e ministros do STF.

Os familiares que poderão visitar Bolsonaro incluem o sogro e a sogra, além de três crianças – dois sobrinhos e uma neta – e duas noras. O cunhado de Michelle, que é seu irmão de criação, também está na lista de visitantes. As visitas estão programadas para ocorrer entre 10h e 18h, seguindo regras estabelecidas pelo STF, que incluem a proibição do uso de celulares e de gravações em vídeo durante esse período.

Na primeira semana de sua prisão domiciliar, Bolsonaro já recebeu diversas visitas autorizadas pelo Supremo, especialmente de políticos. Um exemplo foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi à residência do ex-presidente na última quinta-feira, 7 de agosto.

Contudo, nem todos os pedidos de visita foram aceitos. O deputado Gustavo Gayer, por exemplo, teve seu pedido negado por Moraes, que justificou a decisão pelo fato de que Gayer também é alvo de investigação no Supremo.