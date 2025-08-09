Bahia e Fluminense empatam em jogo com 6 gols

Bahia e Fluminense empataram em um jogo emocionante por 3 a 3 na Arena Fonte Nova, neste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto teve quatro mudanças de placar e foi marcado por gols dos atacantes Germán Cano, que balançou a rede duas vezes, e Nonato, pelo Fluminense. Pelo lado do Bahia, Facundo Bernal (gol contra), Everton Ribeiro e Luciano Juba foram os responsáveis pelos gols.

Com esse empate, o Bahia continua na parte de cima da tabela, na quarta colocação, somando 30 pontos. O Fluminense, por sua vez, ocupa a nona posição, com 24 pontos.

A partida começou agitada, com o Fluminense abrindo o placar aos 9 minutos. Renê lançou a bola para Keno, que, de cabeça, deixou Germán Cano em boa posição. O atacante não perdeu a chance e finalizou no canto esquerdo do goleiro Ronaldo. No entanto, a reação do Bahia foi rápida. Apenas quatro minutos depois, Facundo Bernal, ao tentar interceptar um cruzamento de Jean Lucas, acabou acertando um gol contra, empatando o jogo.

O Bahia virou o placar aos 20 minutos, quando Everton Ribeiro chutou colocado, e a bola desviou na defesa antes de entrar no canto alto esquerdo do gol. No segundo tempo, o Fluminense voltou determinado. Logo aos 4 minutos, Cano recebeu um cruzamento de Júlio Fidelis e, com um voleio preciso, empatou o jogo novamente.

A virada do Fluminense aconteceu aos 27 minutos, com Nonato aproveitando um passe de Keno e marcando um belo gol rasteiro. Porém, o Bahia não desistiu e conseguiu empatar novamente aos 44 minutos, quando Luciano Juba finalizou de primeira, aproveitando um erro da defesa, e a bola quicou antes de entrar, superando o goleiro Fábio.

Nos minutos finais, o Fluminense ficou com um jogador a menos. Juan Freytes foi expulso após fazer falta em um contra-ataque do Bahia. Apesar da vantagem numérica, o Bahia não conseguiu converter essa pressão em um gol decisivo.

Com o resultado, o Fluminense busca se recuperar na competição após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A equipe se prepara para enfrentar o América de Cali pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (12) e recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no dia 16. Já o Bahia se prepara para um desafio contra o Corinthians na mesma data.