Elon Musk ganha prêmio de US$ 29 bilhões da Tesla

A Tesla fez um movimento significativo para garantir que o Elon Musk continue à frente da empresa. Em uma decisão recente, o conselho deliberou sobre a entrega de 96 milhões de ações ao CEO, um pacote que pode valer mais de 29 bilhões de dólares. Essa jogada é temporária e busca assegurar a presença de Musk durante um rolo legal sobre seu salário.

O valor definido para as ações que Musk poderá adquirir é de 23,34 dólares — o mesmo preço desde 2018, quando criaram o plano original de remuneração. Na época, os acionistas concordaram em recompensá-lo com ações ao atingir metas específicas ao longo de uma década. Contudo, um juiz anulou esse acordo, alegando que a forma como foi aprovado não foi justa para os investidores.

Voltando ao presente, a Tesla está navegando em águas turbulentas com a crescente concorrência no mercado, registrando lucros em queda e vendas reduzidas. A importância de Musk para a empresa é inegável, principalmente em tempos difíceis, onde ele ainda se mostra um líder essencial.

Outra coisa interessante é que, além de ser o CEO da Tesla, Musk está de olho em outras áreas, como inteligência artificial e robótica. Suas opiniões públicas, às vezes polêmicas, acabam por influenciar a imagem da montadora. Mesmo assim, ele deixou claro que pretende continuar no comando por mais anos.

A empresa se comprometeu a apresentar um novo plano de remuneração para Musk antes da assembleia anual dos acionistas, marcada para novembro. Atualmente, Musk possui cerca de 13% das ações da Tesla e busca um equilíbrio: ter controle suficiente para guiar a companhia, mas sem poder absoluto que o proteja contra uma possível remoção.

Considerando o mercado tecnológico cada vez mais acirrado e a disputa judicial em andamento, a situação da Tesla e a permanência de Musk à frente dela estão mais em destaque do que nunca. A companhia espera que essa decisão traga a estabilidade necessária nesse momento decisivo.